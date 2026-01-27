霍諾德攻頂台北101！台灣攀岩圈引爆「兩極反應」 表態拒看不該看的畫面

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)25日赤手攀登台北101大樓，最終在全球無數雙眼睛見證下，歷時91分鐘挑戰攻頂成功，圍觀民眾情緒瞬間炸裂。不過，台灣攀岩圈的反應卻相當兩極，部分攀岩者甚至直言不會觀看，同時還氣憤怒斥「不想看到不該看到的畫面！」

霍諾德在「零防護、無繩索」的條件下，以赤手攀登台北101大樓且一舉攻頂，然而消息卻引爆台灣攀岩圈兩極化的聲音。台北龍洞岩場與市區攀岩館，有不少攀岩者表示不會觀看直播，直言「不想看到不該看到的畫面！」

雖然也有人敬佩霍諾德的實力及能力，但對即時直播仍感到不安，強調若一旦發生意外，代價將無法承受，也不認同將風險當成娛樂內容；當然也有攀岩者持不同看法，認為霍諾德具備足夠經驗與自律，此次直播也有助於提升台灣國際能見度。

