霍諾德攻頂台北101！最新PO文感動喊：感謝整個團隊讓這一切成為可能

美國攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）25日成功登上台北101，全程僅耗時91分鐘，成功寫下歷史新紀錄。而霍諾德稍早也在臉書寫下：「感謝整個團隊讓這一切成為可能」，貼文曝光後，吸引上萬人按讚朝聖。

霍諾德稍早也在臉書寫下：「感謝整個團隊讓這一切成為可能」，貼文曝光後，吸引上萬人按讚朝聖。（圖／Alex Honnold FB）

成功完成台北101徒手攀登後，霍諾德今（26）也在社群平台向外界報平安。他在臉書發文表示，感謝所有參與其中的工作人員，直言能在台北101這座獨特的地標完成挑戰，是「非常棒的一天」。貼文一出，立刻吸引世界各地粉絲湧入留言，短時間內貼文按讚術已破3萬。

不少觀眾回想直播畫面仍心有餘悸，直呼攀登過程「看得手心冒汗」、「真的很恐怖，只有雙腳夾住，雙手往後補防滑粉」、「第一次腿軟的體驗竟然是看Netflix」、「太強⋯再看一次心臟還是揪在一起」、「我看到尿都要閃出來了」。

此外，台灣網友也在留言區大量現身，感謝霍諾德選擇台北作為挑戰舞台，紛紛表示：「謝謝你，Alex！台灣愛你！」、「你真是太棒了！」、「謝謝你，Alex你讓我們看到了夢想的模樣，感受到了堅持不懈的意義，也讓我們明白了實踐如何讓夢想成真」、「謝謝你選擇台灣，選擇臺北101」。

