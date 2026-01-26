霍諾德攻頂台北101！最新PO文感動喊：感謝整個團隊讓這一切成為可能
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
美國攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）25日成功登上台北101，全程僅耗時91分鐘，成功寫下歷史新紀錄。而霍諾德稍早也在臉書寫下：「感謝整個團隊讓這一切成為可能」，貼文曝光後，吸引上萬人按讚朝聖。
成功完成台北101徒手攀登後，霍諾德今（26）也在社群平台向外界報平安。他在臉書發文表示，感謝所有參與其中的工作人員，直言能在台北101這座獨特的地標完成挑戰，是「非常棒的一天」。貼文一出，立刻吸引世界各地粉絲湧入留言，短時間內貼文按讚術已破3萬。
不少觀眾回想直播畫面仍心有餘悸，直呼攀登過程「看得手心冒汗」、「真的很恐怖，只有雙腳夾住，雙手往後補防滑粉」、「第一次腿軟的體驗竟然是看Netflix」、「太強⋯再看一次心臟還是揪在一起」、「我看到尿都要閃出來了」。
此外，台灣網友也在留言區大量現身，感謝霍諾德選擇台北作為挑戰舞台，紛紛表示：「謝謝你，Alex！台灣愛你！」、「你真是太棒了！」、「謝謝你，Alex你讓我們看到了夢想的模樣，感受到了堅持不懈的意義，也讓我們明白了實踐如何讓夢想成真」、「謝謝你選擇台灣，選擇臺北101」。
更多FTNN新聞網報導
霍諾德霍諾德登頂台北101！Netflix直播竟請來NASA前工程師馬克羅伯
奧斯卡級的驚喜！影后拍片隔空應援霍諾德 提到「Taipei 101」讓賈永婕直呼：有錢都請不到
赤手獨攀台北101開播倒數 沒Netflix帳號「這裡」免費看
其他人也在看
《赤手登峰》紀錄片 看懂霍諾德極限人生
剛在台北101以約1個半小時完成無繩徒手攀登、震撼全球的極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德(Alex Honnold)再次成為世界焦點。不過，如果想要理解他如何一步步改寫人類極限，其實答案早已被完整記錄在紀錄片《赤手登峰Free Solo》中。 「一旦失足，後果不堪設想。」這句話對艾力克斯・霍諾德而言從來不是形容，而是真實人生。由Disney+國家地理推出的紀錄片《赤手登峰》，完整記錄霍諾德在2017年6月3日徒手攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」(El Capitan)的震撼過程。這座垂直花崗岩壁高度達3,200英尺，約等於2座台北101，是公認攀岩界最具挑戰性的自然巨牆之一。 在完全沒有繩索、沒有任何保護裝備的情況下，霍諾德花費3小時56分鐘成功登頂。他坦言當初光是想到這個計畫，「連我自己都會感到害怕」，但真正完成後，他直言那是「我有生以來最滿足的時刻」，甚至在下山後的當天下午，他便充滿活力投入訓練。 《赤手登峰》不只呈現驚險畫面，也深入揭露霍諾德的內心世界。他在片中直白表示，「我反覆練到那些動作不再可怕，真正攀爬時，我完全知道該怎麼做，就像開啟自動駕駛模式一樣。」事實上，在正式徒手攀登中央廣播電台 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
Google台灣員工熱情應援 霍諾德驚：這層很瘋狂！
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，攀爬至77樓附近時，意外獲得Google台灣總部員工的熱情應援，讓他直呼「這層太瘋狂了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德登頂台北101 蔡詩萍致謝這幾單位
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，最終以91分鐘順利攻頂，讓世界看見台灣。對此，台北市政府文化局局長蔡詩萍表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
成功讓霍諾德站上101！蔡詩萍透露北市府背後努力：你很難想像有多忙碌
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就站上高達508公尺高的101大樓頂端。對此，台北市政府文化局長蔡詩萍透露北市府在背後的努力，在當初延期時不停地溝通之間的忙碌、辛苦，「畢竟這件事，既可以行銷台北市，亦同時不能出任何的差錯！」蔡詩萍在臉書發文表示，當他看直播霍諾德站上101大樓最頂端那......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 7則留言
「風好大，別掉下去！」 霍諾德首談徒手攀台北101最真實念頭
美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）成功徒手攀登台北101，完成多年以來的夢想。攻頂後首度現身記者會，霍諾德難掩興奮直言：「我肯定會容光煥發好幾天！」上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
爬上台北101第一件事不是喘氣 霍諾德掏手機「先做1事」網跪了
美國傳奇攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9時挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，完成震撼全球的壯舉。不過，比起驚險攀爬過程，他登頂後的第一個動作意外成為焦點，有網友發現，霍諾德竟拿出手機滑起社群平台X」畫面曝光後引發網路熱議，甚至有人笑稱「上面訊號比較好」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
全球限量20個！霍諾德簽名鎂粉袋「印台北101圖案」 抽獎辦法這邊看
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美國徒手攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）今（25）日挑戰攀登台北101順利攻頂，花費時間僅1小時31分鐘，引發全球熱議，而他身...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統令特任台灣高等法院院長高金枝為司法院秘書長
（中央社記者林長順台北26日電）根據中華民國115年1月26日總統令，特任台灣高等法院院長高金枝為司法院秘書長。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
霍諾德征服台北101！賴清德喊「心臟跳得很快」 PO旋轉鞦韆照自嘲：我只能這麼高
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）今（25）日挑戰無防護裝備、徒手攀登台北101成功！全程僅耗時91分鐘，成為首位...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
卓揆喊台灣101惹議！王世堅搬凱旋門神解
[NOWnews今日新聞]美國攀岩傳奇霍諾德成功徒手挑戰攀登台北101，行政院長卓榮泰隨即在臉書發文慶賀，大讚這場壯舉讓世界看見台灣的「力、美、勇敢及壯闊」，文中以「台灣101」稱呼這座指標性建築，意...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 4則留言
保母姐妹虐死「愷愷」案 二審1月27日上午9點30分宣判
保母劉彩萱、劉若琳姐妹被控虐死1歲男童「愷愷」，一審台北地方法院國民法官庭認劉彩萱「以虐取樂」，判處無期徒刑，判劉若琳18年有期徒刑。案經上訴，二審高等法院將於1月27日上午9點30分宣判，是否為持一審刑度，備受各界關注。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1則留言
賈永婕再發文揭延期內幕 霍諾德"瞄鳳梨照"成焦點
生活中心／葉為襄、曾宸洛 台北報導美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，成功完成攀登台北101壯舉，不過，攀登前的一個畫面，意外成為網友話題，台北101董事長賈永婕，手捧象徵好運的鳳梨，但站在一旁的霍諾德卻露出一臉困惑表情，截圖被網友瘋傳。而賈永婕也在晚間轉發這張照片，笑說鳳梨很神奇，更進一步揭露延期內幕。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
力推霍諾德台北101登頂！賈永婕被喊參選台北市長 王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午僅花91分鐘，成功徒手攀登並登頂台北101大樓，消息一出受到國際高度關注；但本次活動的重要推手、台北101董事長賈永婕因給予大力支持，使得世界也看見台灣，更被外界點名參選台北市長。對此，民進黨立委王世堅今（26）日受訪時則大讚對方，也是一個很好的台北市長參選人之一。民視 ・ 19 小時前 ・ 5則留言
金鐘主持人也跪了！揭霍諾德101登頂最恐怖真相
美國攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今日（25日）上午以91分鐘成功徒手征服508公尺的台北101，這場「玩命直播」讓無數觀眾驚心動魄，金鐘主持人柯大堡也貼出自己身處101高空的震撼照，直言自己光是有安全護具就已經「腳軟手冒汗」，更力讚101董事長賈永婕的決策勇氣。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
馬堡病毒疫情釀9死後 世衛：衣索比亞宣布疫情結束
（中央社阿迪斯阿貝巴26日綜合外電報導）衣索比亞爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情造成9人喪生後，世界衛生組織（WHO）今天表示，衣索比亞正式宣布疫情結束。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
賈永婕台北101前「端1物」拜拜！霍諾德表情成另類迷因
生活中心／徐詩詠報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓壯舉，過程中以無繩索、零防護模式進行，他僅花費91分鐘就完成挑戰，讓現場觀眾與直播網友興奮不已。其中，台北101董事長賈永婕也激動地和霍諾德相擁。不過，有眼尖網友發現，在霍諾德挑戰前的祈福儀式中，賈永婕端起一物祭拜時，他的表情也成為另類迷因。民視 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
世界第一人！霍諾德92分鐘完攀101 賴清德、蔡英文發文感動發聲
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓，花費92分鐘，完成508公尺的攀爬，成功寫下人類史上「無保護裝備」攀爬最高建築物紀錄。總統賴清德、前總統蔡英文均發文，「恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。」太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
總統祝賀霍諾德卻忘提1事！他狠酸格局差距
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日僅用91分鐘完成徒手攀登（freesolo）台北101大樓，總統賴清德、前總統蔡英文均第一時間發文祝賀。不...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攻頂台北101累癱！甜吻擁抱愛妻 視訊連線雙胞胎女兒
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），稍早僅用一小時半的時間，就成功徒手攀爬攻頂台北101成功，而他在完成此項不可能的任務後，立刻與在終點守候的愛妻桑妮（Sanni McCandless）相擁，並獻上深情一吻，讓許多看直播的網友都相當感動。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言