霍諾德攻頂101今早現身桃機將離台 展現親民風範粉絲搶合影

美國自由攀岩好手霍諾德昨天（25日）成功挑戰攻頂台北101，成為無安全裝備、徒手登上101第一人。霍諾德今天（26日）早上與妻子現身桃機，準備搭機離台，許多民眾看見霍諾德紛紛搶拍合影，更有旅客對他高喊Hero（英雄），他也展現親民態度，相當受歡迎。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold，前）25日成功攻頂台北101，26日早上與妻子搭機離台，霍諾德雖未受訪，但對於現場記者詢問是否會再回到台灣，他也特別回頭回應「Yeah」。（中央社）

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold） 25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，並由串流平台Netflix全程直播，他耗時一個半小時成功登頂，吸引CNN、《紐約時報》、英國《衛報》等外媒報導，讓世界看見台灣。

霍諾德今天上午9時10分許與妻子桑妮（Sanni Honnold）一同現身桃園國際機場，準備搭機離台。許多旅客認出霍諾德後，紛紛拿出相機搶拍，有民眾利用他排隊等待報到的時間請求合照，霍諾德也相當親民、來者不拒，更有熱情民眾對著他高喊Hero（英雄），也有外籍旅客上前握手致意。

霍諾德雖未受訪，但對於現場記者詢問是否會再回到台灣，他也特別回頭回應Yeah，隨後進入管制區，結束這次的訪台行程。