美國攀岩傳奇人物艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前挑戰徒手攀登台北101，全程僅花1小時31分鐘便成功攻頂，不只展現驚人的體能與專注力，再次刷新外界對人類極限的想像，也透過國際轉播，讓全球觀眾見證這座城市的高度，成功把台灣送上世界舞台。

不少人好奇，像霍諾德這樣的世界級運動員，究竟每天都吃些什麼，才能撐起如此驚人的體能？是不是非得大量吃肉不可？事實上，他曾受訪表示，為了降低對地球的碳足跡，開始採取素食（vegetarian），或偏向「半素食（semi-vegan）」的飲食方式，約有99％屬於植物性飲食，盡量減少動物性產品的攝取。霍諾德的公關也分享，他近日在台灣期間，經常前往鼎泰豐品嘗小籠包與餃子，特別偏好蔬食口味。

廣告 廣告

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德素食怎麼吃？外媒揭植物性飲食餐桌日常

這種為地球永續盡一份心力的飲食型態，也被稱為「綠飲食」。不只對環境友善，對身體健康同樣加分。營養師吳玲怡指出，以植物性食物為主的飲食模式，有助提升抗氧化能力、降低發炎反應，並調節免疫系統；若以豆類等植物性食材作為主要蛋白質來源，還能降低脂肪攝取量，進一步減輕心血管系統的負擔。

那麼，霍諾德究竟靠吃什麼來補充體力與蛋白質？外媒《The Cool Down》實際走訪他家中，跟拍他的一天飲食內容，一窺他的冰箱與食物儲藏室。結果發現，他的一日餐點其實相當多元。

他的餐桌上常見膳食營養補充品、雞蛋、搭配莓果的麥片（muesli）、蔬果果昔；晚餐則偏好大份量綜合沙拉，內容包含各式蔬菜、堅果、豆類，再搭配米飯或馬鈴薯，口味從泰式、希臘式到印度式都有，走的是「什麼都來一點、均衡攝取」路線。

霍諾德分享，最常被問的問題就是「不吃肉，蛋白質從哪來？」他的回答很簡單，主要來自蔬菜、穀物與豆類，「你見過熊貓嗎？牠們幾乎只吃竹子。」事實上，選擇植物性飲食的頂尖運動員並不少，包括7座大滿貫得主的美國網球傳奇天后大威廉絲（Venus Williams），及NBA資深控衛保羅（Chris Paul）等人。

沒吃肉就會沒力氣？植物性飲食也能養出好體能

「沒吃肉就會沒力氣」其實是常見迷思。家醫科醫師許書華在臉書指出，像是「不吃肉怎麼長肌肉？」「沒吃肉哪來體力？」「會不會蛋白質不足？」這些疑問，大多來自對植物性蛋白的誤解。事實上，只要掌握3大關鍵，植物性飲食同樣能養出結實肌肉與良好體能。

1. 豆類＋穀類互補，必需胺基酸更完整

多數植物蛋白營養價值高，但可能缺乏部分必需胺基酸。這些胺基酸是人體無法自行製造、必須由飲食補充的重要營養，一旦不足，肌肉修復與生長效率就會受影響。

好消息是，只要讓飲食夠多樣化，透過不同植物性食材搭配，就能補齊必需胺基酸，使蛋白質吸收效率提升到接近肉類。。

豆類（如：黃豆、鷹嘴豆）：含有大量「離胺酸」，但缺少「甲硫胺酸」。

穀類（如：糙米、全麥）：含有足夠的「甲硫胺酸」，但缺少「離胺酸」。

2. 鎖定植物界的「完全蛋白質」明星

並非所有植物蛋白品質都相同。黃豆、毛豆、黑豆屬於植物界少見的「完全蛋白質」，能一次提供完整必需胺基酸。此外，發酵過的大豆製品，蛋白質密度高，也更好消化吸收。

3.善用種子神隊友：奇亞籽、南瓜子

許書華醫師建議，像是在燕麥奶中加入一把南瓜子，或豆漿搭配奇亞籽，不僅能大幅提升蛋白質攝取量，還可補充對心血管有益的Omega-3脂肪酸。

（首圖取自：netflixsports）



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

早餐固定3樣！張淑芬看不出來80歲、走路快好輕盈！6招養生智慧凍齡防肌少 霍諾德攻頂101日常吃什麼？為這原因改吃素，醫曝植物系增肌3關鍵





原文引自：霍諾德攻頂101日常吃什麼？為這原因改吃素，醫曝植物系增肌3關鍵