霍諾德攻頂101 粉專評賴清德與賈永婕格局差異

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日上午9點挑戰徒手攀爬台北101大樓，原定計畫需耗時2小時，最終霍諾德僅花費91分鐘33秒便完成攻頂，順利達成這項被視為「不可能的任務」。然而，臉書粉專「政客爽」於同日發文指出，這項活動引發了對政治人物格局的討論，並批評總統賴清德在感謝名單上的表現。

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

「政客爽」粉專表示，此次活動是眾人合作促成的「行銷台北計劃」，並比較了賴清德、前總統蔡英文及台北101董事長賈永婕三人的反應。該粉專指出，賈永婕多次公開感謝台北市政府及台北市長蔣萬安的協助，甚至透露直到活動前一晚仍在與蔣萬安溝通協調。

台北101董事長賈永婕。（圖／賈永婕臉書）

該粉專進一步分析，蔡英文在社群平台發文時，亦順帶提及感謝台北市政府。相對而言，賴清德僅表示「謝謝幕後英雄」。粉專批評，賴清德其實清楚誰在出力，卻選擇故意不談，此舉顯露其性格特質，並認為在這樣的態度下，團結口號難以落實，只是愛面子不想被批評。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

針對活動籌備過程，「政客爽」指出，這場直播看似簡單，實則涉及交通部民航局、台北市文化局、交通局、警察局、公園處等約30個公私部門協力，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。粉專也對賈永婕促成此事讓世界看見台北101的勇氣表示佩服。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

此外，該粉專引述台北市文化局長蔡詩萍的說法，提到蔣萬安在第一時間即支持此構想，並由副市長林奕華、張溫德協調相關局處全力支援。蔡詩萍強調，過程中的電話與通訊軟體溝通非常忙碌，外界難以理解其中的辛苦，因為這既是行銷台北的機會，同時也必須確保不能出現任何差錯。

