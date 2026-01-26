霍諾德攻頂101 粉專評賴清德與賈永婕格局差異
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日上午9點挑戰徒手攀爬台北101大樓，原定計畫需耗時2小時，最終霍諾德僅花費91分鐘33秒便完成攻頂，順利達成這項被視為「不可能的任務」。然而，臉書粉專「政客爽」於同日發文指出，這項活動引發了對政治人物格局的討論，並批評總統賴清德在感謝名單上的表現。
「政客爽」粉專表示，此次活動是眾人合作促成的「行銷台北計劃」，並比較了賴清德、前總統蔡英文及台北101董事長賈永婕三人的反應。該粉專指出，賈永婕多次公開感謝台北市政府及台北市長蔣萬安的協助，甚至透露直到活動前一晚仍在與蔣萬安溝通協調。
該粉專進一步分析，蔡英文在社群平台發文時，亦順帶提及感謝台北市政府。相對而言，賴清德僅表示「謝謝幕後英雄」。粉專批評，賴清德其實清楚誰在出力，卻選擇故意不談，此舉顯露其性格特質，並認為在這樣的態度下，團結口號難以落實，只是愛面子不想被批評。
針對活動籌備過程，「政客爽」指出，這場直播看似簡單，實則涉及交通部民航局、台北市文化局、交通局、警察局、公園處等約30個公私部門協力，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。粉專也對賈永婕促成此事讓世界看見台北101的勇氣表示佩服。
此外，該粉專引述台北市文化局長蔡詩萍的說法，提到蔣萬安在第一時間即支持此構想，並由副市長林奕華、張溫德協調相關局處全力支援。蔡詩萍強調，過程中的電話與通訊軟體溝通非常忙碌，外界難以理解其中的辛苦，因為這既是行銷台北的機會，同時也必須確保不能出現任何差錯。
延伸閱讀
影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
卓揆喊「台灣101」遭炎上！卡神怒嗆：讓綠營敗票的大草包
其他人也在看
霍諾德8年前就征服2座101 自剖登酋長岩心法：練習50次
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（1╱25）花91分鐘35秒徒手攻頂508公尺高的台北101，而在Disney+國家地理紀錄片《赤手登峰》中，他以無任何繩索保護驚險攀登優勝美地酋長岩，面對這座3200 英尺、約2座101高度的垂直花崗岩壁，他費時3小時56分完成，坦言在有這個想法時「連自己想到都害怕」。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
向賈永婕道歉！ 前立委贊同讓她選台北市長：既然民進黨沒人夠勇敢
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功挑戰徒手攀登台北101，透過Netflix專業團隊的直播，讓世界看見台灣、台北，而推動該活動的大功臣正是台北101董事長賈永婕。民進黨前立委謝欣霓今（26）日po文，向賈永婕道歉，坦言自己過去並不看好她，「這一次她真的很棒，非常棒！」至於有網友建議賈永婕出來選台北市長，謝欣霓認同表示，「我也覺得這是個非常好的想法！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
用水不再是煩惱 新北市府升級烏來偏鄉用水環境
新北市烏來區因其地勢陡峭，部分聚落仍依賴簡易自來水系統取用山泉水。新北市水利局二十六日表示，推動忠治里及福山里卡拉模基簡易自來水系統的改善工程，該工程現已完工並全面通水，有效提升了供水的穩定性，讓一百二十一戶居民的生活用水更加有保障。水利局表示，忠治里及福山里卡拉模基地區原有的簡易自來水系統，由於取水設施老舊、蓄水量不足及管線年久失修，於颱風豪雨或枯水期間，常發生管線破損、水質混濁及供水不穩等情況。改善工程根據地方實際需求，由烏來區公所協助尋找較為穩定且豐沛的水源，並設置取水口及攔水堰，增設不鏽鋼蓄水塔，同時加裝排氣閥、排砂閥並更新輸水管線等設施，藉此提升蓄水與輸配水能力，強化整體供水的韌性，以應對氣候變遷帶來的用水挑戰。忠治里里長黃忠信表示，金堰地區地勢較高，里民的生活 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀101引模仿潮 游淑慧點隱憂：2公尺摔落就可能重傷
美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日赤手攀爬台北101，讓許多人大開眼界。不過也引發一陣模仿潮，不少民眾私下試圖徒手攀爬，並在社群發佈相關影片。台北市議員游淑慧指出，即便只有不到半層樓高的兩公尺高度，摔下就可能釀成重傷。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
嘉縣權責型失智據點遷移 醫療長照無縫接軌
嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」今（26）日正式遷移至大林慈濟醫院運作，整合醫療專業，提供輕度失智且合併情緒及行為症狀者更寬敞、舒適具醫療支援的環境。 台灣已邁入高齡社會，嘉義縣政府指出，嘉義縣中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
101國際行銷！ Netflix「魔王命名學」介紹台灣文化
傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），讓台北101成功躍上全球版面，而他攀爬路線上的各個魔王關卡，都被製作直播節目的串流平台Netflix特別命名，其中一個名字就叫做「龍」。Netfl...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立陶宛航空集團GetJet宣布投入6000萬歐元購新機及蓋機棚
立陶宛GetJet航空集團宣布投入6,000萬歐元購新機及蓋機棚 立陶宛經營包機業務航空集團GetJet Aviation Holdings宣布更名為GetJet Group，並將投入5,000萬歐元購置飛機及在維爾紐斯機場投資1,000萬歐元興建新機棚，同時招募200名新員工，2026年營收可望年增60%至70%，因大部分訂單已簽妥及機隊增加三分之一，營收可望逼近3億歐元。 回顧2020年疫情重創航空業時，公司營收衰退7成，歷經逐步重組，如今將啟動新階段的擴張計畫，近年最重要的轉變是從以前不受銀行青睞，現在卻獲得國際銀行認可，預估今年2月將與兩家大型歐洲銀行簽訂最高5,000萬歐元的購機融資，新飛機將於春季陸續到位，機隊將從目前16架增至21架，2027年夏季前再增至25架，並計畫將新購飛機分別註冊在立陶宛與馬爾他。 近期歐美多家航空公司破產，使市場釋出更多可購買的機隊資源，為GetJet取得飛機提供有利時機，另GetJet強調不盲目擴張，當機隊規模過大，固定成本壓力也大，被迫不挑選客戶儘量接案源，利潤反而變薄，維持20多架的規模，可分批2至3架飛機出租，客源非常多，能靈活挑選客戶及Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
證交所審議委員會1/28審議永悅健康申請股票創新板上市案
臺灣證券交易所訂於1月28日召開有價證券上市審議委員會第877次會議，將審議永悅健康(股)公司之申請股票創新板上市案有關永悅健康(股)公司之基本資料如下：一、公司負責人：陳俊嘉董事長。二、公司地址：新北市新店區北新路三段213號15樓。三、資本額：439,444千元。四、主要業務：健康資訊系統應用服務及解決方案、健康媒體廣告行銷。五、稅前淨損：113年度145,107千元、114年前三季138,982千元六、每股稅後虧損：113年度3.51元、114年前三季3.34元 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨攀101創紀錄！蔣萬安發文遭酸 賈永婕1句話打臉酸民
美國極限攀岩好手霍諾德25日僅花費1小時31分，就完成徒手且毫無防護裝備攀爬高達508公尺的台北101，讓國際驚豔。除台北101董事長賈永婕親自促成此專案外，台北市政府也有居中協調。台北市長蔣萬安昨日在臉書發文分享喜悅，不過卻有許多網友不買單，批蔣萬安是蹭熱度，認為主要功臣是賈永婕，不過賈永婕隨後也留言感謝蔣萬安，提及「昨晚我還一直煩你」，一句話就證實蔣萬安及北市府也有出力協辦活動，打臉酸民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統：青年百億海外圓夢計畫將擴大規模 讓青年走向國際
賴清德總統今天(26日)接見2025年「國際青年大使交流計畫」訪團及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團。總統表示，「投資青年，就是投資未來」，去年已經有超過1,400位青年參與「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年政府將擴大計畫規模，讓弱勢、偏鄉及更多青年有機會到海外圓夢，盼讓「走向國際」，成為每一位台灣青年都可以達成的目標。 賴清德總統在接見2025年「國際青年大使交流計畫」訪團及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團時，首先肯定47位青年大使出訪帶回的豐碩成果，認為這是青年協助政府，推動公眾外交的最佳典範，讓台灣走向世界，讓世界看見台灣。 總統也感謝外交部、農業部的精心籌辦，過去十多年來，「國際青年大使」和「農業青年大使」總計超過2,000位，去年為了鼓勵具有原住民族身分的農業青年參與計畫，更首度結合「原民外交」及「農業外交」，安排農業青年大使前往具有原住民族文化的農業大國「澳洲」進行交流。 總統表示，他上任後積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，去年已經有超過1,400位青年朋友參與圓夢計畫，今年政府將擴大計畫規模和名額。總統說：『(原音)今年，我們將擴大計畫規模和名額，讓這項計畫貼近年中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許淑華盼燈會成觀光新動能 南投清德寺祝福「鳳凰展翅」順利連任
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 2026地方選舉，南投縣由國民黨許淑華拚連任、民進黨徵召牙醫温世政參選縣長。許淑華今（26）日主持縣務會議，針對即將開幕的草屯九九峰氦氣球遊憩園區，與農曆春節的南投燈會，期盼成為南投新觀光動能。 南投縣國姓鄉清德寺25日舉辦「和諧共生、馬到成功」義工歲末新春聯誼會，邀請縣長許淑華與會同歡。住持慧龍法師致詞時大方表示，...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
禾迅綠電27日登興櫃，跨國布局搶攻綠能及儲能新商機
【財訊快報／記者戴海茜報導】碩禾(3691)旗下之再生能源開發平台禾迅綠電(7897)將於27日登錄興櫃。禾迅綠電指出，日本市場已成功完成多座地面型太陽能電站之開發與建置，包括福島、千葉及和歌山等，近年拓展菲律賓市場，看好AI、半導體及高科技產業快速發展，將進一步擴展其他市場搶攻綠能及儲能新商機。禾迅綠電為碩禾旗下之再生能源開發平台，專注於大型再生能源電廠之申請設立、專案開發、系統設計、工程建置(EPC)及長期運維管理；自101年成立以來，憑藉著深厚的跨國專案執行經驗，累積於專案評估、併網設計及商業模式架構等關鍵環節之實務能力，並於各案場持續導入新型技術與工程整合應用，邁向跨國能源整合平台的新里程碑。禾迅綠電早期即進入日本再生能源市場，成功完成多座地面型太陽能電站之開發與建置，包括福島17MW、千葉2.34MW及和歌山3.6MW等專案，部分電站採長期持有模式，建立穩定且可預期之售電現金流，部分則於適當時點出售以實現資本利得，逐步建立兼顧開發、營運與變現之商業模式。憑藉對日本法規、環評及併網流程的高度熟悉，禾迅綠電展現其於高門檻市場中執行專案之能力，並持續掌握具開發潛力之土地資源，作為日財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎接農曆新年 全國漁會嚴選海鮮禮盒傳遞春節祝福
農曆新年即將來臨，各家各戶開始規劃圍爐菜色及年節送禮安排。為了提供民眾更便利且多樣化的選擇，全國漁會精心挑選各地優質漁產品，推出多款精緻且實惠的年節限定海鮮禮盒。自即日起至二月六日，民眾可至全國漁會網路商城選購，數量有限，售完為止。全國漁會二十六日表示，為迎接即將到來的農曆新年，特別規劃了五款不同定位的海鮮禮盒，內容涵蓋多樣優質新鮮漁貨，無論是大家庭圍爐、親友聚餐或小家庭的年菜準備，皆可找到合適的組合。針對日常料理需求，全國漁會亦推出三款兼顧實惠與品質的組合，供消費者挑選。所有漁產品皆經過前置處理並以真空包裝，方便料理且保有原始鮮味。在年節送禮方面，為了提供消費者兼具健康、美味及體面的送禮新選擇，全國漁會也準備了多款具代表性的漁產加工品禮盒。其中，烏魚子禮盒嚴選台灣在地烏 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優爆賺千億卻逃稅 《D社》直擊家族公司現場「沒人上班」
【緯來新聞網】南韓男團ASTRO成員及演員車銀優（Cha Eun-woo）近期遭國稅廳發出稅務補繳通緯來新聞網 ・ 3 天前 ・ 發表留言
完攀101 霍諾德：終於圓夢 可炫耀一生
美國攀岩好手霍諾德完攀101，受訪表示：終於圓夢 可炫耀一生短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統祝賀霍諾德卻忘提1事！他狠酸格局差距
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日僅用91分鐘完成徒手攀登（freesolo）台北101大樓，總統賴清德、前總統蔡英文均第一時間發文祝賀。不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8則留言
霍諾德差點無法爬101！賈永婕曝「週六驚險內幕」：感謝神奇鳳梨
賈永婕分享活動前的心境，這場極限挑戰原先規劃於週六進行，卻因氣候不穩定被迫延後一天。但週日的天氣預報同樣不樂觀，英國製作團隊於週六下午緊急召開會議，表示從五個氣象預測平台顯示的結果來看，隔天清晨極可能出現降雨，且即便短暫放晴，建築物表面若存濕氣也將危及攀...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德攀登101！女子蹲窗台「近距離拍攝」挨轟道歉 網力挺：妳沒錯
【緯來新聞網】美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功完成徒手攀登台北101緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
埃及斑蚊搭車北漂至板橋車站 專家：吸血血源穩定
國家衛生研究院最新監測報告揭露，傳播登革熱的埃及斑蚊已隨交通工具往北擴散，分別於民國111年在新北板橋車站捕獲雄蚊一隻，112年於台中新烏日車站發現雌蚊一隻，113年再於新烏日車站捕獲幼蟲及雄蚊各一隻。這種原本分布最北界僅在台南市新營區的病媒蚊，113年已拓殖至雲林北港鎮，如今更頻繁在北部及中部重要交通樞紐現蹤。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國旗畫面傳至190國！網友細數推手賈永婕「戰績」 本尊幽默回應
即時中心／温芸萱報導美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）上午成功徒手攀登台北101，Netflix全程直播，畫面傳至全球190國，國旗隨風飄揚成焦點。推動這項行銷計畫台北101董事長賈永婕更是被大讚，便有網友在Threads細數她近年來的各項「超狂事蹟」，她本人也在底下幽默回應「自戀鬼」。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言