霍諾德攻頂101！賈永婕呼籲「不要硬上窗框、玻璃小姐」遭罵翻：粗俗

記者趙浩雲／台北報導

美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德，挑戰無繩索攀爬台北101成功登頂，全程未使用任何安全繩索，僅花費91分鐘便順利登頂，身為台北101董事長的賈永婕也在社群平台發文分享喜悅，並呼籲民眾勿模仿攀爬行為，不過貼文中將「窗框、玻璃」擬人為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，引發性別與用語爭議，遭大批網友批評失言。

賈永婕在貼文中表示，自己仍沉浸在Alex成功攀爬101、完成「人類史上創舉」的光環之中，也特別強調請民眾不要嘗試攀爬101大樓，直言在大樓外牆「爬來爬去、磨磨蹭蹭」的行為既愚蠢也不帥氣，呼籲大家來101拍照、打卡、仰望都沒問題，但務必遵守安全與規範。

廣告 廣告

賈永婕言論遭認為不妥。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

然而，貼文後段她將101的窗框與玻璃擬人化，並寫下「請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐，是的，她們都是女生，請不要硬上她們的身體」，希望用幽默方式提醒民眾停止危險行為，卻意外引爆爭議。貼文曝光後，網友留言區瞬間炸鍋，不少人直言比喻「真的沒必要」，認為前段呼籲公共安全本來立意良好，卻因後段用詞讓整篇發言大扣分，有人直言「前面動作及成果都100分，這篇發言直接掉90分」、「這比喻不佳，小心得意忘形」、「好恐怖的幽默」。

也有網友點出性別意識問題，質疑「前面強調窗框和玻璃是女生，後面接著說『請不要硬上她們的身體』，這樣的連結很奇怪」、「為了使用『硬上』這個詞，才刻意把對象設定成女生嗎」、「把被侵犯的對象預設為女性，真的很糟」、「單純講清楚違法、危險就好，把建築擬人還指定性別，反而讓提醒變得詭異」、「什麼硬上不硬上的，講話太粗俗」。

更多三立新聞網報導

曹西平乾兒子女友曝光「超越血緣親情」 一家三口幸福合照成追憶

強忍悲痛主持曹西平告別式！男星忍到最後「情緒潰堤痛哭」龍千玉攙扶

牽絆半輩子！曹西平下樓買煙相遇乾兒子 「手錶測人品」內幕曝光

盧昱曉被夾傷陳星旭急護花！雪地親到家門口 認了理想女友就是「她」

