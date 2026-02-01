霍諾德早餐菜單曝！綠果昔加膠原蛋白、藜麥奶配亞麻籽

美國攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）1月25日徒手攀登台北101大樓，食安專家韋恩分析其飲食習慣，指出霍諾德長年維持99%植物性飲食，雙早餐配方是提供持續攀岩能量的關鍵。

美國攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）1月25日徒手攀登台北101大樓。（圖／翻攝自Alex Honnold臉書）

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，多數人只看到霍諾德徒手攀岩、不怕死的勇氣，卻忽略背後穩定的身體管理，而飲食正是這套管理的核心。霍諾德每天早上固定喝一杯類似青汁的綠色果昔，補齊複合維生素與礦物質，這杯果昔中還會加入膠原蛋白與魚油。

韋恩指出，加入膠原蛋白是為了維持皮膚的柔軟度，應對因年齡增長而變得乾燥僵硬的皮膚，這對攀岩的抓握力穩定性非常重要。霍諾德雖然不確定膠原蛋白是否真的能產生顯著效果，但他抱持著以防萬一的心態，認為嘗試這類無害的補給品並無壞處。

液體基底使用藜麥奶或杏仁奶，主要成分為燕麥片。（示意圖／Pixabay）

除了綠色果昔，霍諾德還有第二份早餐，主要包含四種內容物。液體基底使用藜麥奶或杏仁奶，主要成分為燕麥片，並補充大麻籽與亞麻籽粉等超級食物，最後加入肉桂以及覆盆子調味。韋恩表示，選擇液態食物作為早餐也可以補充水分。

韋恩分析，霍諾德的第二份早餐配方提供了高纖維與持續性的能量，穩定釋放的碳水化合物與纖維可以避免能量劇烈起伏，特別適合長時間戶外活動。韋恩指出，霍諾德唯一的弱點，大概只有對甜食沒什麼抵抗力。

