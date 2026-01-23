霍諾德明天攀101！太太愛相隨到台灣 一封信打動賈永婕：我家庭美滿

生活中心／賴俊佑報導

霍諾德太太Sanni McCandless愛相隨到台灣。(圖／記者賴俊佑攝影）

全球矚目的極限挑戰將在本週六登場！全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)將徒手攀登101，今(23)日上午在台北101大樓前拍攝花絮，捕捉到霍諾德太太Sanni McCandless愛相隨到台灣，為霍諾德加油打氣。

徒手爬台北101等待13年 一封信打動賈永婕

台北101董事長賈永婕透露，霍諾德去年 10 月就曾來台場勘，並親自寫信給她，信中提到自己家庭美滿、擁有一對兒女，他向董事長保證「我絕對不是在玩命」，每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練，這份對生命的尊重與謹慎態度，讓賈永婕點頭同意這場歷史性的攀登；如今霍諾德太太到台灣貼身陪伴，將成為霍諾德的定心丸。

霍諾德一封信打動賈永婕，提到自己家庭美滿、有一對子女。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕為霍諾德打氣：We are cheer up him

霍諾德今(23)日上午在台北101大樓前拍攝花絮，吸引國內外遊客圍觀，紛紛為霍諾德加油，台北101董事長賈永婕則在遠處盯場，霍諾德拍攝一段落後，賈永婕特別向前打招呼，並對圍觀民眾大喊「We are cheer up him (我們為他加油)」，現場氣氛熱絡。

此外，霍諾德今日再次試爬台北101，包括86樓饗A Joy用餐民眾、89樓觀景台民眾有近距離捕捉到霍諾德徒手爬過程。

《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）將透過 Netflix 全球直播，《三立新聞網》當天也會以不同視角直播，敬請鎖定。

