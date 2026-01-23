霍諾德明徒手爬台北101！網酸「失足會死」 賈永婕回嗆：保守思維真可怕

美國極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日早上以自由攀登方式挑戰台北101大樓，這場國際級盛事將由Netflix全球同步直播。然而，隨著挑戰時間逼近，台灣社會上出現部分焦慮聲音，甚至有反對者質疑這是一場賭命的負面行銷。對此，台北101董事長賈永婕強調，「本次活動恰恰展現了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力。這不是任性賭博、而是專業治理；不是衝動，而是制度下的執行。」

廣告 廣告

賈永婕今日在臉書撰文表示，各種不同的聲音可以理解，但是太負面、太惡意的曲解實在讓人無法接受。面對外界將極限運動等同於不負責任的賭博，賈永婕回擊，這是對專業的嚴重誤解，她強調，徒手攀爬（Free Solo）的核心是建立在長期訓練、風險評估與心理控制之上。

針對媒體報體反覆強調「一旦失手即死亡」，賈永婕直言，「真正的專業，正是為了確保『不失手』而存在。」她說明，本次活動由具備全球經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃，將其描述為「不可控的冒險」，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

​賈永婕說明，本次活動由具備全球經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃。（資料照，顏麟宇攝）

極限運動有風險？賈永婕：保守思維可怕

「風險存在，並不等於社會不該容許。」賈永婕直言，老實說，做任何事情都有風險，在家有風險、出門有風險、出國更有風險，所有運動登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，全都有風險。她強調，文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險，將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀，「保守思維真是可怕！」

針對有報導多次假設「萬一失敗」、「如果死亡」，並進一步延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，賈永婕說，「我只能說哇塞！你真的很負面。一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。極限運動的價值，不在於是不是一個大眾化的運動，而在於它拓展了人們對「可能性」的想像邊界。這正是為什麼全球各地仍持續以紀錄片、實況形式，呈現這類挑戰。然後一直說擔心有人會模仿。正常人都不會好嗎？」

賈永婕：101不是在豪賭，而是展現專業治理能力

賈永婕再次強調，台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力。真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。她也再次重申本次活動恰恰展現了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力，「這不是任性賭博、而是專業治理；不是衝動，而是制度下的執行。」

賈永婕最後說道，勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。而這，正是這場活動真正想傳遞的價值。

更多風傳媒報導

