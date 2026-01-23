霍諾德明徒手爬台北101！賈永婕焦慮到狂吃東西

艾力克斯霍諾德明將挑戰創舉，賈永婕坦言焦慮。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

明（24日）台灣時間上午9點，美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將全程不靠繩索，徒手攀登508公尺台北101大樓。對此，董事長賈永婕22日深夜發文坦言緊張、焦慮，不斷地吃東西。

賈永婕在個人粉專發文：「怎麼辦，我陷入一個無法控制的狀態，一直吃、一直吃、一直吃！要怎麼停啊？」並附上她先前為活動親自登上大樓最尖端、觸摸避雷針宣傳的照片。有網友留言：「焦慮了！加油」釣出賈永婕回：「不要說出來」，間接承認為明天的攀登活動感到緊繃、壓力大。

霍諾德其實在13年前就提出申請徒手攀登台北101，但被以安全和時間籌備不及為由婉拒。去年10月，霍諾德來台灣場勘，並親自寫信說服賈永婕，強調自己「絕對不是在玩命」，每一項挑戰都有謹慎的評估，最終打動賈永婕，同意霍諾德徒手挑戰爬台北101。

隨著活動日期逼近，賈永婕除了和團隊拜拜祈求順利，也公開呼籲2件事，包括「請勿闖入管制區域，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務」、「請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。」

