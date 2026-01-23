霍諾德明挑戰台北101！無繩攀登全球關注 「3地方」直播一次看

娛樂中心／許智超報導

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日上午9時，挑戰徒手攀登台北101，過程透過Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》向全球同步放送，消息一出，立刻引發各界高度關注。不過，即使沒有Netflix帳號，仍有2種方式可以見證霍諾德步步向高空推進。

明日霍諾德就要挑戰徒手攀登台北101，台北101從21日起至24日，松智路、信義路週邊已圍起柵欄，部分行人路段無法通行，若民眾沒有Netflix帳號，101對面的信義廣場將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓台灣民眾親眼見證霍諾德的挑戰過程。

如果民眾無法前往現場，線上仍有替代觀看方式，只要到YouTube搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，就可透過即時監視器畫面，遠距離觀看霍諾德攀爬的身影，且象山鏡頭正對台北101東南面，恰好是這次挑戰攀登方向，非常有機會看到實況畫面，不過該影像屬於戶外監視器畫面，可能受到天氣影響，畫面並非全程穩定，因此最好的視角，仍是Netflix的官方直播。

《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）交通管制

此外，台北101董事長賈永婕日前也特別發文提醒，此次活動動員美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

1.請勿闖入管制區域

請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。

2.請勿自行操作無人機拍攝

避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。

3.最好的視角，就是 Netflix 的官方直播！

節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。

