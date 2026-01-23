即時中心／梁博超報導

聞名全球的美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於明（24）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，全程不使用任何安全繩索，攀爬508公尺的玻璃、鋼骨與混凝土，全世界都為這項壯舉屏息以待，這場高風險挑戰全程將由NETFLIX進行獨家直播。其實，台北101自落成以來，便與極限運動有著密不可分的關係。

2004年12月25日，當時台北101塔樓甫落成即將正式啟用，有著「法國蜘蛛人」稱號的羅貝爾（Alain Robert）獲邀進行攀登挑戰；但在挑戰前12天，羅貝爾不慎在一場拍攝活動中摔傷導致手肘骨折，當時縫了15針，手肘腫脹到原本的1.5倍大。

由於骨折，最終只能放棄原計畫的徒手攀登，加上當天陰雨綿綿，玻璃帷幕過於溼滑，改以安全繩索攀爬；最終耗時近4小時，羅貝爾才完成這項創舉。近日接受英媒《觀察家報》採訪時，羅貝爾回顧這段經歷，直呼「這棟大樓好像被詛咒了」；但就他看來，台北101並不算太難，若以他的標準來看，從簡單到困難分為1到10分，「台北101是5.5分、最高6分」。

歷史觀測站／霍諾德明挑戰徒手攀登！台北101落成20餘年 與極限運動密不可分

有著「法國蜘蛛人」稱號的羅貝爾（Alain Robert）在2004年，獲邀進行攀登台北101挑戰。（圖／美聯社資料照）





然而，這類挑戰極限的活動需要多個單位許可才能進行，一般民眾可別耍帥模仿。在2018年7月，就有2名台裔美籍19歲男子從91樓戶外觀景區爬至大樓外，其中一男被保全發現阻止後勸離，另一名男子則被監視器發現垂降到90樓外的空地躲藏，警方到場將人帶回，事後依《社會秩序維護法》進行裁罰。

由於台北101在2004年落成啟用時，以高達508公尺取代452公尺高的馬來西亞吉隆坡雙子塔，成為世界最高樓，有極限運動挑戰者試圖從樓頂「一躍而下」；曾在1999年挑戰過雙子塔跳傘的奧地利籍極限跳傘運動家鮑加納（Felix Baumgartner），就是其中一人。然而經多次與台北101及政府單位聯繫，都以安全為由和繁複的申請過程，幾經協調未果。

在2007年12月12日，鮑加納最終選擇了非法挑戰，他假裝成遊客，趁保全人員被同伴們引開注意力之際，翻越91樓露天觀景台的護欄，甚至踩破大樓外牆瓷磚，接著自90樓露台跳下，安全降落在相隔一條馬路的世貿三館的頂樓停車場平台，隨即搭乘接應的車輛直奔桃園機場離境。

歷史觀測站／霍諾德明挑戰徒手攀登！台北101落成20餘年 與極限運動密不可分

在2007年12月12日，鮑加納最終選擇非法挑戰，從台北101成功完成地點跳傘（圖／翻攝自Facebook @Felix Baumgartner）





之後鮑加納還在2012年挑戰於地球上空超過3萬8,000公尺的太空邊緣跳傘，他從吊掛在巨大氦氣球下的加壓艙縱身躍下，最高時速達到1,357.6公里，打破音障突破人體極限。

然而，鮑加納在去（2025）年7月18日操縱機動滑翔傘時，於義大利中部聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant’Elpidio）上空失控，墜入一家旅館的游泳池中，享年56歲。

