霍諾德明挑戰徒手攀登101！憂心「失足恐致死」賈永婕回應了

霍諾德將於明（24）日挑戰徒手攀登台北101。（圖／翻攝自臉書 @賈永婕的跑跳人生）





美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日挑戰全程無裝備徒手攀登台北101，並將於影音平台Netflix進行全球直播，外界相當擔憂在零防護的狀態下，萬一失足將非常危險，針對安全問題，台北101董事長賈永婕今（23）日也回應了。

霍諾德此次挑戰無防護爬上台北101，對於外界擔憂的安全問題，賈永婕表示：「不會，一切都非常專業的。」她坦言心情仍然有些焦慮，「我一直狂吃東西，希望趕快把時間快轉」，但仍相信過程會十分順利，至於霍諾德坦言「一旦掉下去就會死」，賈永婕則認為：「不會，會很順利的，不要憺心。」

事實上，霍諾德先前接受CNN專訪時曾透露此次攀登挑戰沒有設置安全網，「我三十年的攀登經驗就是安全網」，且爬建築物與自然地形在體感感受上也非常不同，「爬台北101，動作趨於一致，重複性高。但我從小在岩館爬的就是人工牆面。」

此外，為了防止意外發生，根據《The Observer》報導，Netflix的直播訊號將設置10秒的延遲機制，其目的在於製作團隊在發生墜落等重大事故時，有足夠的時間切斷訊號，避免畫面播送至網路。



