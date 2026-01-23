霍諾德明開爬101遭酸「失足會死」 賈永婕不忍嗆酸民：保守思維真可怕

記者趙浩雲／台北報導

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰赤手獨攀台北101。（圖／Netflix 提供）

聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），明（23日）上午9點將在徒手、無繩索保護的狀態下，挑戰攀登高達508公尺的台北101，全程由Netflix進行全球直播，活動倒數之際卻引發部分輿論質疑。對此，台北101董事長賈永婕昨（22日）發文力挺，直言相關批評「過度負面、甚至惡意曲解」，並親自為這場國際級極限運動行動發聲。

賈永婕在社群平台寫下，「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上」，坦言理解社會上出現不同聲音，但無法接受將此挑戰簡化為「不負責任的賭博」。她強調，徒手攀登（Free Solo）本就是國際公認的極限運動項目，並非魯莽行為，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上，「真正的專業，正是為了確保『不失手』而存在」。

廣告 廣告

賈永婕強調台北101是展現專業治理能力。(圖／翻攝自賈永婕臉書）

針對外界反覆強調「一旦失手即死亡」的論述，賈永婕也直言這是媒體敘事的選擇，而非事實全貌。她指出，本次活動由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，全數經過嚴密規劃，將其描述為「不可控的冒險」，不僅不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

賈永婕也進一步指出，風險存在並不代表社會就不該容許挑戰，「在家有風險、出門有風險，所有運動都有風險」，文明社會的重點並非消除風險，而是學會在可控與負責的前提下管理風險。她直言，將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而是一種保守且矛盾的價值觀。

對於有人質疑此活動「對體育沒有意義」，甚至擔心引發模仿效應，賈永婕也忍不住反問，「實在不明白你的意義標準是什麼」，並直言「正常人都不會模仿好嗎？」她認為，極限運動的價值不在於是否大眾化，而在於拓展人們對「可能性」的想像邊界，這也是全球持續以紀錄片與實況形式呈現此類挑戰的原因。

最後，賈永婕以董事長身分強調，台北101並非在「豪賭」，而是展現專業治理能力，「真正的責任不在於有沒有挑戰，而在於如何管理挑戰」，這場活動所呈現的，是公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管下的制度執行，「勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰」，這正是此次攀登行動想傳遞的核心價值。

更多三立新聞網報導

洪詩露面哭了！自願顧失智公公遭酸「在沒愛家庭長大」 淚崩心疼父母

姚淳耀下半身突起！合體郭書瑤「生理反應外洩」 認了：有塞東西進去

獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」

獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了

