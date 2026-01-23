霍諾德明「赤手獨攀」台北101！氣象署揭「最佳攻頂路線」：風力最小

美國傳奇攀岩家霍諾德，將於明(24)日挑戰無裝備「赤手獨攀」台北101，引起外界關注。 圖：Netflix／提供

[Newtalk新聞] 美國傳奇攀岩家霍諾德，將於明(24)日挑戰無裝備「赤手獨攀」台北101，引起外界關注。氣象署指出，明天上午台北101附近氣溫約17度左右，每多1公里平均溫度會降6度，預估到塔頂的時候低溫剩15度；且高處風力會更強，建議在背風側、也就是靠近市府路的台北101西側攀爬，風力影響比較小。

以《赤手獨攀》系列紀錄片聞名全球的美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德，明日將挑戰在完全不使用繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆，全程將在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播(Skyscraper Live)》中播出，直播時間預計2個小時左右。

消息曝光後掀起熱議，氣象署也預報明天的天氣。氣象署指出，雖然冷空氣減弱，不過明天溫度還是不到20度，上午台北101附近氣溫約17度到19度，由於每高1公里平均溫度會降6度，等於每100公尺下降0.6度，台北101總高度509公尺，預估高度較高的地方會再降個2到3度，明天上午塔頂最低可能低溫下探15度到16度。

此外在風雨的部分，氣象署表示，因冷氣團減弱，明天上午環境偏東風，台北101附近稍微有風勢，平面陣風約2級到3級左右，整體來說風力影響不大，不過台北101建築比較高，高度越高風力可能會增強一些，建議在背風側、也就是靠近市府路的台北101西側攀爬，風力影響比較小。

因今天水氣逐步減少，台北可見陽光，若陽光持續到明天，且上午太陽位於偏東側，台北101牆面有機會變得比較乾。明天整體來說還算舒適，台北101附近相對濕度約60到70％左右，可能可見陽光或有飄雨，降雨機率約20％到30％，天氣以多雲到陰天的機率高。

