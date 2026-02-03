霍諾德晚餐只吃一碗蔬菜、卻能91分鐘爬完101！99％素食顛覆健身迷思…醫曝最大好處：不會突然心肌梗塞
極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）於25日挑戰徒手攀登台北101，最終僅花91分鐘就成功完攀，震撼全球。大眾在驚嘆之餘，也對40歲的他如何維持體力顛峰感到好奇。
據《CNN》報導，其實霍諾德有99％採取植物性飲食，僅偶爾才會吃一碗夏威夷碗（Poke Bowl），這也改寫「吃肉」才能長肌肉、維持好體力的刻板印象。而減重醫師蕭捷健則在臉書分享，吃蔬食一樣能補充足夠蛋白質，另一個最大好處是：「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞。」
植物蛋白的隱形優勢
根據《CNN》報導，霍諾德的公關人員表示，艾力克斯・霍諾德平日99％採取植物性飲食，此次訪台期間，最愛吃鼎泰豐的素食水餃。
不過，他並非從小茹素，而是如同多數美國人一樣「喝牛奶、吃牛排」長大，直至20至24歲之間，因深入研究運動表現與長期健康，加上親身實驗不同飲食型態後，發現蔬食讓身體恢復更快、能量更穩定，於是逐步調整飲食結構，轉向以蔬食為主的飲食型態。
如今，他多半採取「蔬食」，並強調「全食物」原則，曾在演講中分享，自己的晚餐可能只是一碗豆腐、烤花椰菜、抱子甘藍與地瓜，「就是一碗蔬菜」，避免過度加工，讓身體保持最佳狀態。
對此，減重醫師蕭捷健在臉書分享，儘管最新版美國飲食指南建議「大口吃肉」，但並非要大家吃爆牛五花，而是強調要拉高蛋白質攝取量，指南中更註明「飽和脂肪應低於總熱量10％、約25公克」。
而霍諾德以素食為主，除了選擇大豆等「高效、乾淨」的植物蛋白，還有一個好處是「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞。」
多數風險其實能改變
事實上，心血管疾病長年高居國人十大死因前段班。據113年國人十大死因統計，心臟病排名第2、腦中風第4、糖尿病第5、高血壓第6，皆與血管健康息息相關。
研究也顯示，亞洲人相對更容易罹患心臟病，其中印度、中國與台灣名列前茅，而這與近幾十年動物性食物攝取過多密切相關。
慈濟醫療財團法人執行長、心臟內科權威林俊龍指出，臨床上可清楚觀察到，血管阻塞與動脈硬化正是腦中風與心肌梗塞的主要元兇。他表示，年齡、性別與家族史雖然無法改變，但「高血壓、糖尿病、抽菸、高膽固醇、肥胖等風險，是可以提早介入、主動改變的」。
他引述研究表示，素食者的血管彈性比葷食者高4倍，血管擴張反應明顯更好，而且「吃素越久，血管舒張越好」，可降低動脈粥樣硬化與心血管死亡發生率。
林俊龍直言，與葷食者相比，台灣素食者的總膽固醇、低密度膽固醇（LDL）及發炎指數（hs-CRP）較低，整體心血管風險狀況更佳。
不只如此，蔬食對代謝疾病也有助益。在糖尿病相關研究中，由葷轉素的受試者，在遠離糖尿病的表現最佳。
林俊龍說，素食者對胰島素較為敏感，而敏感度與茹素年數呈正相關。他並引用「慈濟健康世代研究資料庫」說明，奶蛋素食者的尿酸濃度最低，其次為純素者，非素食者最高，顯示台灣型態的素食飲食與痛風風險降低有關。
吃素不等於一定健康
「想要保護心血管，植物性食物佔多數，是很重要的大原則。」營養師林素貞強調，國民營養建議指南早已提出「多蔬少肉」，尤其是三高族群，更應從飲食著手，降低疾病發生率。研究顯示，多攝取植物性食物，可降低32％心血管疾病死亡風險，並減少16％心血管疾病與中風的發生機率。
但專家也提醒，蔬食不等於「怎麼吃都健康」。
現今有許多素食業者為了讓大眾接受，過度追求口感，過多調味料或是重油、高鹽，讓民眾因此吃進過多的油脂、鈉，而掩蓋了吃素的優點。
因此，建議選擇素食時，在烹煮方面，可盡量以清蒸、清燉、水煮.、烤、滷等少油方式調理；食材部分，最好多選擇天然蔬果，以及低加工的大豆蛋白製品，如豆乾、豆腐、豆皮、凍豆腐等。
另外，必須特別注意的是，雖然「素食飲食指南」中特別提到「素食者應更重視油脂之飽和、單元不飽和及多元不飽和脂肪酸的攝取比例」，雖然堅果種子類富含營養，但仍屬於油脂類食物，因此在攝取時需先減少食用油量，以避免造成過量油脂攝取。
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目前正值菠菜產期，市場上的菠菜不僅又肥又嫩，價格也很親民，成為許多民眾攝取綠色蔬菜的首選，但若只用水煮或清炒烹煮，會浪費菠菜50%的營養價值。營養師曾建銘近日發文傳授大家2種吃法，幫助菠菜營養吸收率翻倍，將一把30元的菠菜吃出300元的價值。
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
你以為糖尿病只是「吃太甜」或「老了才會得」？事實上，它早已悄悄變成臺灣最普遍、也最容易被忽略的慢性健康危機。由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到國防部軍醫局副局長、三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師洪乙仁，深入解析臺灣糖尿病盛行現況與年輕化趨勢，並針對糖尿病的診斷標準、類型差異、常見併發症與日常控糖關鍵逐一說明。洪乙仁強調，糖尿病並非「血糖高」這麼簡單，而是一場長期的代謝失衡與血管傷害，若忽視控制，將可能引爆一連串不可逆的器官病變，甚至大幅縮短壽命、降低生活品質。
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
現代人認為清淡飲食較健康，但醫師黃軒表示，早餐千萬不能清淡，早餐最怕的不是吃油，而是該啟動的系統沒被啟動。很多人早餐「吃得太乖」，導致膽囊不敢動、代謝整天卡關。
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年59歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。
雞蛋被譽為「理想的營養庫」，幾乎是家家戶戶冰箱中的常備食材。不過，關於雞蛋的保存、挑選與健康影響，坊間流傳不少迷思。營養師楊斯涵透露，盒裝洗選蛋不宜再清洗、散裝蛋應煮前再洗，保存方式也會影響新鮮度。此外，蛋殼與蛋黃顏色不等於營養高低，料理方式與用油量才是熱量關鍵。
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
近期氣溫驟降，泡麵成為民眾抗寒首選，但長年被貼上「不健康」標籤。衛生福利部桃園醫院營養科營養師陳綉文指出，泡麵關鍵在於吃法與搭配，掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」原則，就能暖胃又顧健康。
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了
資深音樂人袁惟仁2018年不慎摔倒，送醫後確診腦溢血（出血性中風），2年後再度跌倒後臥病在床，今（2）日家屬證實他病逝，享年57歲。衛福部指出，只要掌握六大原則，包括三餐定時、規律運動、控制體重等，就能有效降低罹患中風的風險。
不少人問：「我都乖乖吃魚油，三酸甘油脂（TG）降了，但壞膽固醇（LDL）怎麼紅字了？」或是「我聽說吃魚油會讓膽固醇升高，嚇得我都不敢吃了！」吳映蓉博士營養天地指出，其實是因為大家看到「魚油」就吃，沒有選到自己需要的！魚油中EPA和DHA這兩位Omega-3兄弟，雖然出身同門，但專長完全不同。在這講求精準營養的年代，要先弄清楚自己吃的是哪種魚油？我們吃魚油的目的又是什麼？ 如果吃魚油的目的是為了「降低三酸甘油脂」 首先，我們要給DHA和EPA一個大大的肯定。不管你吃哪一種，它們在「降低三酸甘油脂（TG）」這件事上，都是一等一的高手！ 如果吃魚油的目的是為了「降低膽固醇」 對不起！魚油可能無法明顯達成你的目的，而且選錯還可能有反效果！ •吃高純度DHA：三酸甘油脂降了，但驗血時LDL的數值可能上升5-25％。•吃高純度EPA：三酸甘油脂降了，降膽固醇通常不明顯，但較不會看到LDL升高的現象。 如果吃魚油的目的是為了「護腦明目」 此刻應該要選DHA！以下族群適用：•孕媽咪、嬰幼兒（寶寶大腦發育不能等）•學生、考生（需要腦力靈活）•用眼過度的上班族（眼睛乾澀疲勞）•想預防大腦退化的長輩注意：上
女生就算在寒冷的冬天也還是會想要穿著漂亮的短裙，而保暖與美觀兼具的「光腿神器」因能修飾腿型又具保暖效果，近年在市場上熱銷。不過，一名28歲上班族日前因長時間穿著過緊的加厚膚色褲襪，出現雙腿痠麻疼痛送醫，經診斷發現與衣物壓迫血管與神經有關，案例也引發醫師對緊身穿著健康風險的提醒。
好醫師新聞網記者張本篤／嘉義報導 圖：林庭光副院長提醒，心臟病治療的關鍵在於「不能緊張」／大林慈濟醫院提供 高血壓是健康一大危害，許多民眾都有固定量血壓的習慣，但是有時高高低低
資深音樂人袁惟仁昨日傳出病逝消息，享年57歲。醫師指出，腦溢血中風與高血壓關係密切，冬季因氣溫驟降、溫差擴大，更容易誘發腦出血，呼籲民眾落實每天量血壓習慣，及早控制血壓以預防中風。
168斷食法頗受歡迎，因此早餐該不該吃，備受關注。醫師黃軒表示，「早餐吃得好」很重要，2024年的一項研究指出，早餐熱量約佔全天20~30%，且早餐品質較高者，有助於心血管健康、代謝指標、較小的腰圍、較好的腎功能。若不吃早餐，反而容易高血脂、較胖、慢性腎病。
知名音樂人袁惟仁，曾打造多首華語流行樂壇經典作品，是不少歌手背後的重要推手，卻在