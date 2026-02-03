霍諾德晚餐只吃一碗蔬菜、卻能91分鐘爬完101！99％素食顛覆健身迷思…醫曝最大好處：不會突然心肌梗塞





極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）於25日挑戰徒手攀登台北101，最終僅花91分鐘就成功完攀，震撼全球。大眾在驚嘆之餘，也對40歲的他如何維持體力顛峰感到好奇。

據《CNN》報導，其實霍諾德有99％採取植物性飲食，僅偶爾才會吃一碗夏威夷碗（Poke Bowl），這也改寫「吃肉」才能長肌肉、維持好體力的刻板印象。而減重醫師蕭捷健則在臉書分享，吃蔬食一樣能補充足夠蛋白質，另一個最大好處是：「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞。」

植物蛋白的隱形優勢

根據《CNN》報導，霍諾德的公關人員表示，艾力克斯・霍諾德平日99％採取植物性飲食，此次訪台期間，最愛吃鼎泰豐的素食水餃。

廣告 廣告

不過，他並非從小茹素，而是如同多數美國人一樣「喝牛奶、吃牛排」長大，直至20至24歲之間，因深入研究運動表現與長期健康，加上親身實驗不同飲食型態後，發現蔬食讓身體恢復更快、能量更穩定，於是逐步調整飲食結構，轉向以蔬食為主的飲食型態。

如今，他多半採取「蔬食」，並強調「全食物」原則，曾在演講中分享，自己的晚餐可能只是一碗豆腐、烤花椰菜、抱子甘藍與地瓜，「就是一碗蔬菜」，避免過度加工，讓身體保持最佳狀態。

對此，減重醫師蕭捷健在臉書分享，儘管最新版美國飲食指南建議「大口吃肉」，但並非要大家吃爆牛五花，而是強調要拉高蛋白質攝取量，指南中更註明「飽和脂肪應低於總熱量10％、約25公克」。

而霍諾德以素食為主，除了選擇大豆等「高效、乾淨」的植物蛋白，還有一個好處是「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞。」

多數風險其實能改變

事實上，心血管疾病長年高居國人十大死因前段班。據113年國人十大死因統計，心臟病排名第2、腦中風第4、糖尿病第5、高血壓第6，皆與血管健康息息相關。

研究也顯示，亞洲人相對更容易罹患心臟病，其中印度、中國與台灣名列前茅，而這與近幾十年動物性食物攝取過多密切相關。

慈濟醫療財團法人執行長、心臟內科權威林俊龍指出，臨床上可清楚觀察到，血管阻塞與動脈硬化正是腦中風與心肌梗塞的主要元兇。他表示，年齡、性別與家族史雖然無法改變，但「高血壓、糖尿病、抽菸、高膽固醇、肥胖等風險，是可以提早介入、主動改變的」。

他引述研究表示，素食者的血管彈性比葷食者高4倍，血管擴張反應明顯更好，而且「吃素越久，血管舒張越好」，可降低動脈粥樣硬化與心血管死亡發生率。

林俊龍直言，與葷食者相比，台灣素食者的總膽固醇、低密度膽固醇（LDL）及發炎指數（hs-CRP）較低，整體心血管風險狀況更佳。

不只如此，蔬食對代謝疾病也有助益。在糖尿病相關研究中，由葷轉素的受試者，在遠離糖尿病的表現最佳。

林俊龍說，素食者對胰島素較為敏感，而敏感度與茹素年數呈正相關。他並引用「慈濟健康世代研究資料庫」說明，奶蛋素食者的尿酸濃度最低，其次為純素者，非素食者最高，顯示台灣型態的素食飲食與痛風風險降低有關。

吃素不等於一定健康

「想要保護心血管，植物性食物佔多數，是很重要的大原則。」營養師林素貞強調，國民營養建議指南早已提出「多蔬少肉」，尤其是三高族群，更應從飲食著手，降低疾病發生率。研究顯示，多攝取植物性食物，可降低32％心血管疾病死亡風險，並減少16％心血管疾病與中風的發生機率。

但專家也提醒，蔬食不等於「怎麼吃都健康」。

現今有許多素食業者為了讓大眾接受，過度追求口感，過多調味料或是重油、高鹽，讓民眾因此吃進過多的油脂、鈉，而掩蓋了吃素的優點。

因此，建議選擇素食時，在烹煮方面，可盡量以清蒸、清燉、水煮.、烤、滷等少油方式調理；食材部分，最好多選擇天然蔬果，以及低加工的大豆蛋白製品，如豆乾、豆腐、豆皮、凍豆腐等。

另外，必須特別注意的是，雖然「素食飲食指南」中特別提到「素食者應更重視油脂之飽和、單元不飽和及多元不飽和脂肪酸的攝取比例」，雖然堅果種子類富含營養，但仍屬於油脂類食物，因此在攝取時需先減少食用油量，以避免造成過量油脂攝取。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

栽培雙博士花2千萬，老母晚年獨自看診…孝親費夠用卻心很空，哽咽：孩子程度越高，離自己越遠

50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」

老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實



