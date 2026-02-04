霍諾德曝登台北101壓力 被問小孩攀登...他「不敢罵」女兒爬冰箱

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）完成挑戰徒手攀登台北101。（資料照，路透社）

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold），上月25日挑戰徒手登上台北101，最終耗時91分完成壯舉，近日他上美國喜劇演員吉米．金摩（Jimmy Kimmel）脫口秀，親曝行前其實緊張到不行，而非外界傳聞的無所畏懼，霍諾德和太太育有兩女，大女兒即將滿4歲、小女兒則是將滿2歲，他也在節目中透露，自己在家絕不敢要求她們「不要爬」冰箱，但會教導安全觀念。

霍諾德1月25日成功以91分鐘完成徒手攀登台北101壯舉，整個過程Netflix團隊也透過直播全球放送，霍諾德近日上脫口秀節目《Jimmy Kimmel Live》自揭，其實在走向台北101底部時，面對現場龐大直播團隊以及圍觀群眾，當下壓力讓他真的很緊張。

過去曾有報導指出，霍諾德大腦杏仁核對恐懼幾乎沒有反應，因而被喻為「無懼之人」，但他也在節目上澄清，並非不會感到害怕，而是因為在長年訓練下，他對刺激感到麻痺，因為一輩子都在攀岩、都在面對高度，躺在MRI（磁振造影，Magnetic Resonance Imaging）機器裡看幾張黑白照片，自然不會害怕。

霍諾德在完成登頂後和妻子桑妮（Sanni McCandless）相擁，當時桑妮要他對著直播鏡頭和女兒們打招呼，霍諾德卻直白表示「她們沒在看節目」，趣味畫面深烙人心。霍諾德節目上被問到是否會禁止小孩攀爬，他也直接了當表示，如果小孩在家爬冰箱，自己絕對不敢罵，但會教導安全概念，強調會罵生活規矩，而非攀爬這件事。





