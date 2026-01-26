霍諾德最恐懼的一次攀爬！ 徒手爬上「2棟101」垂直花崗岩花3小時56分
艾力克斯霍諾德25日剛爬完101，他的人生態狀態是「只要一個失誤，就沒有回頭路。」被譽為「世界上最不該失手的男人」，爬101花了他約一個半小時，讓全世界屏住呼吸。Disney+國家地理紀錄片《赤手登峰》記錄了他攀爬優勝美地國家公園的酋長岩的過程，此片更獲得了奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎等多項大獎。
鏡頭從2017 年6月3日開始，艾力克斯站在優勝美地國家公園的酋長岩底下，眼前是一面高達 3200 英尺的垂直花崗岩壁，幾乎等同兩棟台北101疊在一起。他沒有繩索、沒有安全扣件，只有身體與岩壁之間的信任，最終花了3小時56 分鐘，完成這場幾乎不被允許失敗的攀登。
就連艾力克斯自己也坦承，當初動念時內心並不平靜，「光是想到這件事，就讓我感到恐懼。」但當雙腳真正踏上頂端，那一刻他只留下簡短卻震撼的感受：「那是我人生中最滿足的時刻。」更令人難以置信的是，完成壯舉後的當天下午，他已經開始計畫下一輪訓練。
紀錄片不只呈現驚險畫面，也攤開艾力克斯近乎偏執的準備過程。他形容自己的狀態像是「把恐懼磨到消失」，所有動作都被練到成為本能反應。事實上，在正式徒手上岩前，他曾繫上安全繩反覆演練至少五十次，一步一記錄、一次次修正抓點與踩位，直到整條路線沒有任何未知。
片中同樣令人動容的，還有他與伴侶桑妮之間的關係。當時仍是女友的桑妮，在鏡頭前坦率承認，她未必完全理解這項挑戰的必要性，但她很清楚一件事——如果艾力克斯沒有嘗試，這份遺憾會跟著他一輩子。為了配合訓練，他們長時間住在廂型車裡，只為能更自由地在岩場之間移動與練習。理解與不理解之間，她選擇支持。
多年後，兩人站在台北 101 的頂端相擁，那一刻不只是征服高度的畫面，更像是一段關於信任、陪伴與極端夢想的延續。對許多觀眾而言，《赤手登峰》不只是紀錄一場攀登，而是一次直視人類如何與恐懼共處、並選擇繼續往上的過程。
