霍諾德為何選擇挑戰爬台北101？郭正亮揭2大幕後：他也考察過杜拜哈里發塔

美國攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上周日完成徒手攀登台北101的歷史創舉，全程透過Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》向全球播出，創下620萬觀看次數、累積觀看時數達1200萬小時，登上本周Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是奪下節目排行榜冠軍。對此，前立委郭正亮指出，霍諾德之所以選擇挑戰台北101，其實有2個關鍵原因，但他也坦言，雖然成功了大家都說好，可是失敗的機率是存在的。

郭正亮在個人YT表示，霍諾德事前考察過許多國家的摩天大樓，不是只看台灣，包括香港、中國及新加坡都曾評估過，但相關單位都未核准，主要擔心若發生意外，後果不堪設想。他也曾考慮杜拜的哈里發塔，但認為結構不適合攀爬，最終才選擇台北101。

郭正亮透露，霍諾德選台北101有2個原因：第一，101的建築外型如同保險庫，每一樓的建造格式一樣，他認為那個比哈里發塔好爬多了；第二，台北101周邊的風力比沒有那種突然的大風。

郭正亮坦言，當然霍諾德現在爬成功了，大家都幫他拍手，但這風險很高，101要這樣冒險嗎？「幸好是成功了，成功大家都說好啊，創世界紀錄啊！可是失敗的機率是存在的，這看得真是……我還看到他有個地方抓著兩個腳懸空，我看到心臟都快跳出來。」

郭正亮說道，其他城市如新加坡、香港與上海都未核准類似挑戰，主要是擔心引發很多不必要的官司，附近商家也有意見，就會有很多複雜的事情，杜拜的哈里發塔也不准，只有我們101准。

