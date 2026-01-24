霍諾德為何選擇爬台北101？關鍵原因曝光

【記者廖柏璋／綜合報導】美國自由攀岩傳奇霍諾德(Alex Honnold)，將以自由攀登方式挑戰台北101大樓，外界好奇他為何會選擇101做為攀登對象，他表示，「我是被101呼喚來的。」

霍諾德表示，101完全符合你對一個攀登目標的想像，他說：「那種獨一無二的存在，彷彿像對你呼喚，你應該要來爬我。」

而對於挑戰101，霍諾德也信心滿滿的說，「我不覺得有那麼難，到時候就知道了。」

霍諾德過去曾挑戰超過900公尺高的酋長岩，高度是台北101的兩倍，而且難度更大。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

金鐘主持木木揪姊妹淘香港「打小人」 開箱天王私密景點

霍諾德爬台北101延期 賈永婕：一切都是值得等待的

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

