霍諾德爬上101獲全球直播！歐媒重砲開轟：不負責任的行為

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）計畫進行徒手征服台北101的壯舉，吸引全球矚目。不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。

2025年攀岩悲劇！部分人士重砲批評霍諾德

據了解，霍諾德經過無數次的攀爬演練，以及精密的計算，在風險最低的情況下，才得以完成這次攀爬台北101的夢想。即便是比台北101大樓高出兩倍的酋長岩，霍諾德一點都不馬虎，都是謹慎面對每項挑戰。

不過，英國權威媒體《衛報》表示，Netflix直播霍諾德的這項行為，已經在安全倫理上造成部分人士的質疑，特別是在去年一名 TikTok 攀岩網紅米勒（Balin Miller）在直播中意外命喪酋長岩一事，讓反對聲浪變得更加強烈。

安全倫理爭議！台攀岩教練：一旦失手恐付龐大代價

包含攀岩界人士以及《華爾街日報》等多間知名媒體評論員，均認為這場直播活動是不負責任的行為；也有人針對霍諾德在擁有家庭、擁有孩子的情況下，進行沒有安全措施的攀爬直播，極度不妥。

報導也引述台灣在地攀岩者看法。有業餘的攀岩好手表示，他不會觀看直播，因為不想看到不該看到的東西，寧願等到霍諾德成功再來看；另一名楊姓攀岩教練則質疑，除了商業利益以外，霍諾德沒有其他理由要透過直播進行這項挑戰，一旦失手，代價是非常龐大的。

Netflix直播跨越道德紅線！瑞士媒體：霍諾德並非真正英雄

資深體育記者 Richard Deitsch 則呼籲 Netflix，應該要有義務向民眾公開任何的安全風險，並誠實告知大眾這項極限運動並非100%安全。

英國《每日鏡報》也批評Netflix，這場直播充滿商業化，忽視了潛在的風險。奧地利哲學家Claudia Paganini更在受訪重話形容Netflix是在跨越道德紅線，讓高風險淪為正常化，進而引發大眾模仿效應。瑞士《新蘇黎世報》評論指出，像霍諾德這類，近年來從事各種瘋狂、遊走灰色地帶的極限運動員，經常被包裝成英雄，來填補現代社會的空虛角色，並非真正的英雄。

