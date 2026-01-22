霍諾德爬台北101「怎麼下來？」 賈永婕笑：我也是

娛樂中心／饒婉馨報導

全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，到時將由 Netflix 進行全程獨家直播。這不僅是台灣首次迎來世界級的徒手攀登紀錄拍攝，更吸引了曾登頂 101 的董事長賈永婕關注。當艾力克斯被問到成功登頂後要如何下樓時，他幽默地表示「當然是搭電梯」，逗趣回應引發網友熱議。





霍諾德徒手爬101被問「登頂要怎麼下來？」 賈永婕轉發幽默認：我也是！

艾力克斯（左）回應登頂後的落第方式，賈永婕（右）幽默轉發。（圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》）

廣告 廣告





捨棄哈里發塔選中 101！艾力克斯認證：結構抓握點非常穩定

艾力克斯在接受專訪時透露，他從小就熱愛攀爬各類建築物，這種天生的本能讓他至今依然覺得攀登建築是件很酷的事情。他提到自己過去也曾考察過杜拜的哈里發塔，「我能藉助繩索攀爬它的外側，但它很難，表面非常滑，難以駕馭」，導致挑戰難度與後勤成本過高。然而相比之下，台北 101 的建築結構擁有穩定的抓握點，他表示「當我去勘察台北101，當下就覺得它是一個完美的目標，擁有所有引人注目的特徵，是整個城市景觀中最顯眼的建築。而且抓握點不容易打滑，形狀也很理想，讓你更容易抓住它。它就是我一直在尋找的那種挑戰！」。

霍諾德徒手爬101被問「登頂要怎麼下來？」 賈永婕轉發幽默認：我也是！

艾力克斯表示，自己30年的攀岩經驗就是他最好的安全保障，因此不需要安全網。（圖／翻攝自Netfilx）

賈永婕轉發專訪笑稱「下樓方式跟我一樣」

為了確保萬無一失，他已經進行過多次繫繩練習，確認 101 的金屬材質與窗戶結構都非常適合徒手抓握。他強調「這件事還沒有完全接近我的極限，我很確定，它應該在我的舒適範圍內」，並對結構感到安心，也開玩笑直言「而且台北101有陽台，真的掉下去可能會被接住，也不一定會死。這比任何我徒手攀登過的大岩壁都要安全得多」。對於外界擔心的安全問題，艾力克斯自信地表示不需要設置安全網，因為他長達三十年的攀登經驗就是最好的安全保障。作家陳德政翻譯的專訪內容中，最後一題問到最實際的撤退方式，艾力克斯大笑回答「當然是搭電梯！」；這番話也釣出董事長賈永婕轉發貼文，並幽默回應「當然是搭電梯下來，我也是」，兩人的默契互動讓大眾對於這個挑戰更加期待。



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：霍諾德徒手爬101被問「登頂要怎麼下來？」 賈永婕轉發幽默認：我也是！

更多民視新聞報導

梁小龍才發「反拐賣」就過世！最後身影曝…網：太奇怪

孫生涉性侵「延長境管8個月」！法官揭1原因：有必要

吃早餐竟遇霍建華！被學生認出「直接掏錢幫買單」畫面曝

