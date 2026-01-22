霍諾德爬台北101「若失足怎辦」？藝人保鑣揭最壞應變方式

艾力克斯霍諾德將於本周六徒手攀爬台北101大樓。(Netflix提供、FB@賈永婕的跑跳人生)

美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在台灣時間24日上午9點徒手攀爬508公尺台北101大樓，全程在Netflix直播。然而，霍諾德的勇氣雖然令人敬佩，但也有不少人關心安全問題，若是攀爬過程不慎出差錯要怎麼辦？對此，擁有豐富實務經驗的藝人保鑣分享應變方式。

霍諾德將挑戰不用任何繩索、全程靠手腳攀爬台北101，而他已在19日上午11點上繩索試爬，吸引眾人圍觀。面對這項壯舉，他在Netflix正式預告中說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」他的妻子也在影片中表示：「大家常常有一個疑問是，艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，艾力克斯霍諾德就是這樣的人，毫無疑問，他必須心無旁騖且完美完成這項挑戰。

根據《NOWNEWS》報導，一名具多年實務經驗的藝人保鑣坦言，這類高危險極限活動的風險，從不是多派保全就能解決，假設攀爬者在半空中發生意外，現場保全能做的是替後續救援爭取空間，相關應變應早有分工設計，現場維安能做的是第一時間協助疏散周圍民眾、拉出安全距離，讓攀爬技術團隊與救援人員能順利進出場。

霍諾德零裝備爬台北101倒數，董事長賈永婕除了和團隊拜拜祈求順利，也公開呼籲2件事，包括「請勿闖入管制區域，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務」、「請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。」至於霍諾德登頂後回到陸地上的方式，賈永婕代回：「當然是搭電梯下來，我也是！」

