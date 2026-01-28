霍諾德爬台北101「進帳遠低Netflix」 兩性作家：他最在乎的是這事

美國攀岩界大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上週日25日完成了徒手在91分鐘完成攀爬台北101的壯舉，傳聞他這次共入帳50萬美金（約1564萬台幣），遠低於邀請他的串流平台Netflix有望賺進千萬美金。兩性作家欣西亞好奇，霍諾德曾說就算沒有錢，自己也願意做這件事，那為何要跟Netflix合作？欣西亞猜全是因為串流平台比他個人有可能拿到攀爬許可。

欣西亞今上午發文，表示霍諾德這次拿到的酬勞和Netflix差異甚大，她指出盲點，「以Alex的個性，就算不拍攝不紀錄不拿酬勞他都願意做這件事（零酬勞還是他自己說的），那幹嘛要Netflix？因為說穿了他其實不需要Netflix，自己去爬就好」，後來才知道，關鍵點是「Netflix的知名度『最有可能』幫他申請到台北101的攀爬許可。而『攀爬許可』是他最在乎的事」。

廣告 廣告

欣西亞說，有鑑於此，因此傳聞Netflix在談酬勞時沒有給任何退讓空間，但大神之所以是大神，是因為他們將眼光放在完成自己的成就，因此才點頭答應；欣西亞坦言：「我自己是覺得：如果我是Alex，我內心會嘔。人家賺進大把大把鈔票，結果我才分到這一小角，真的會滿在意的...。」

最後，欣西亞話鋒一轉說，但若是卡在攀登申請許可這件事，好像又不得不屈服，想到這裡不得不敬佩霍諾德，「除了為Alex的攀爬技巧鼓掌，他的人格特質也讓我深深佩服！就會覺得：世界上怎能會有如此美好又純粹的人？希望自己也能永遠保持初心」。網友回應：「Alex深知道他深愛的大自然才是極度富饒豐盛，錢錢只是拿來做事用的工作」、「真的，這種心態在現在大部分的人都很功利的情形下真的少見」。

更多中時新聞網報導

美國運通錦標賽》薛佛洛逆轉秀 20冠歷史第三人

黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事

國際研究：防腐劑恐增罹癌風險