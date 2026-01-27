霍諾德爬完101帶老婆吃「鼎泰豐」 最愛素餃子

霍諾德品嚐鼎泰豐。（圖／翻攝自Instagram＠brettlowell）





美國攀岩好手「霍諾德」成功攀登101，創下歷史紀錄。事後他也帶著妻子桑妮去鼎泰豐慶功，團隊更透露，霍諾德最愛吃的就是「素餃子」。

賈永婕：「你還活著，謝謝上天。」





霍諾德成功登頂101，完成不可能的任務，只見賈永婕激動和他相擁，霍諾德的太太桑妮，更一起歡呼，因為徒手登頂101，實在太令人震撼，不過霍諾德完成壯舉後，沒去吃86樓的高級BUFFET，而是帶著老婆還有節目團隊去了這個地方。

只見一群人圍著圓桌，打卡拍影片，露出俏皮表情，大家去吃的就是鼎泰豐，事實上先前團隊就曾透露，在台北準備的這些日子，大家常常跑去吃鼎泰豐，霍諾德對於素餃子，更是情有獨鍾，影片曝光後也讓台灣人笑說，希望霍諾德有吃飽，品嘗道地台灣味。



