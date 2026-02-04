霍諾德爬101「放開雙手」在想什麼？答案讓主持人吉米金默傻眼說不出話

霍諾德日前成功無繩獨攀台北101。（圖／美聯社）

世界攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）1月25日成功無繩獨攀台北101，掀起全球關注，近日他登上吉米金摩（Jimmy Kimmel）主持的脫口秀節目《吉米夜現場》受訪，由於他目前居住在拉斯維加斯，被問到會不會在賭場賭一把時，他直言：「我只賭命。」獲得全場觀眾熱烈歡呼。

節目播放霍諾德快登頂前，一度雙手放開，僅用腳勾著建築物、幾近倒掛的畫面，吉米金摩問他當時到底在想什麼？他淡定地說只是想炫技（style point），也覺得好玩，「那時候已經快到頂端了，困難的地方都結束了，而且玩得很開心，想享受當下的美景，所以在那邊放鬆了一下。」吉米金摩聽到這段一度啞口無言，結巴地說：「我真的想不到還有什麼會比那更不好玩。」

霍諾德的超狂回答讓吉米金默傻眼。（圖／翻攝自YouTube）

對於因為紀錄片《赤手登峰》中有提到，霍諾德的大腦情緒中樞杏仁核面對刺激時沒有太大反應，所以他才不太會感到恐懼。對此，他在節目上解釋，當時他躺在MRI機器裡看幾張黑白照片，但他一生都在攀岩、面對恐懼，所以當然不會觸發太大的恐懼。不過被問及上一次感到害怕是何時？他笑回：「走到101的路上，看到很多人就很緊張，現在在這裡面對觀眾也是，會想他們是在跟我一起大笑，還是只是在笑我而已。」

至於會選擇全球建築高度排名第11名的台北101，主持人笑問是要為接下來爬十座大樓做準備嗎？霍諾德開玩笑回：「對，這是11集的節目。」隨後解釋台北101曾一度成為全球最高建築，且不是所有大樓都適合攀爬，是經過層層考量，難度介於挑戰性高且具有可行性之間。

聊到印象深刻的事，霍諾德提到有次練習攀爬台北101時，經過一間辦公室外頭，有名男子看著他直搖頭，不以為然的模樣，「我就特別把安全繩甩到另一側，讓他能看到我的安全吊帶，結果他就一副『好吧』的樣子。」霍諾德也提到，正式攀爬時因為風很大，攝影師吊在半空晃來晃去，其實有點嚇人，吉米金摩幽默笑回：「所以我跟我們節目的攝影師說，你們不知道自己的工作有多好。」

霍諾德放開雙手這幕引起討論。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導