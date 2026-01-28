霍諾德爬101不怕延期心煩的是「這群人」 全球620萬人瘋看衝進Netflix全球第3

Netflix稍早公布了最新收視數據，由攀登傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）為主角的直播節目《赤手登峰》，創下了驚人的620萬次觀看數。即便面臨天氣攪局與臨時延期，這場在台灣指標性建築台北101進行的徒手攀登挑戰，依然在全球掀起觀看熱潮。

僅花24小時橫掃排行榜

這場攀登原定於1月24日播出，但因天候不佳延後至隔日晚上。這意味著在1月19日至25日（美國時間）的Netflix週間結算統計中，這部直播節目僅剩不到一整天的時間可以累積收視。

廣告 廣告

然而，根據數據顯示，在短短一天的統計期內，節目強勢衝上Netflix英語電視節目全球排行榜第3名，吸引了620萬名觀眾同步見證艾力克斯在沒有繩索保護的情況下，征服這座508公尺高的巨塔。

直播節目新里程碑

這次挑戰的成功，證明了Netflix直播極限運動節目的高度潛力。觀眾不僅被艾力克斯那種命懸一線的心理素質所吸引，台北101獨特的「竹節式」結構在鏡頭前的視覺震撼力，也成為收視爆發的關鍵因素。

雖然攀登過程因為雨勢威脅而延後，但最終艾力克斯在自然的慈悲下順利登頂，不僅拯救了收視率，也再次書寫了人類極限運動的歷史。

攀爬不是最大壓力

艾力克斯攀登後接受了《Variety》雜誌專訪，他透露這場舉世矚目的直播中最讓他感到壓力的，不是命懸一線的攀爬，而是「後勤成本」。針對因為天氣延後直播一事，艾力克斯表現得非常淡定，他再次強調了那句名言：「攀登始終是仰仗大自然的慈悲。」他表示，攀登本就隨時受制於自然環境的變幻，「太熱、太冷、有風還是下雨？我的整個攀登生活一直都是由天氣和自然主導的。所以延期對我來說並無不同」。

唯一讓他感到焦慮的，是這是一場「現場直播」。他心疼地說：「想到要推遲一天，我心裡想的是『天啊，我不確定現場有多少工作人員，但肯定很多，他們所有人的機票今天都要改簽，所有的飯店都要延住』。」

Netflix全球收視榜分析

儘管《赤手登峰》受到延期影響，僅憑一天的數據就衝上英語類電視節目第3名，表現極其強勁。第一名是《他和她的，謊》1720萬蟬聯冠軍，第二名是《《阿加莎克莉絲蒂之七面鐘》870萬，第三名就是《赤手登峰》620萬，僅統計單日收視。電影方面由班艾佛列克與麥特戴蒙雙影帝主演的 《全信沒收》持續稱霸，以4040萬次觀看蟬聯冠軍。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

神力助攻？當大神遇上台式「旺來」 101董事長賈永婕在賽後感性揭密，25日的成功創舉險些因雨夭折。就在生死關頭，賈永婕不僅動員喬事，更祭出「神奇鳳梨」加持。有趣的是，現場捕捉到艾力克斯對著鳳梨一臉迷茫、滿頭問號的表情，意外在網路瘋傳成爆笑迷因。👉**霍諾德一臉問號成迷因！賈永婕感謝神奇鳳梨曝「英國團隊險放棄」

領高額酬勞？全球瘋賭盤！ 這場受封「2026開春最強壯舉」的101挑戰賽，除了傳出霍諾德領驚人酬勞，國際預測平台更吸引超過 3000 萬台幣的瘋狂下注，多數網友甚至看好大神能在一小時左右便直搗 508 公尺巔峰。👉** 霍諾德爬101被爆賺8位數酬勞「本人霸氣回應」 賭盤瘋傳1小時登頂

高空攀岩如廁秘辛：大神親解「不留痕跡」的專業禮儀 面對網友最感興趣的「高空如何如廁」問題，艾力克斯大方解惑，強調在高空絕對禁止「空投」排泄物，展現了運動員對自然與城市建築的最高尊重。👉**徒手爬 101想上廁所怎麼辦？ 艾力克斯霍諾德親解步驟「NG行為會引公憤」