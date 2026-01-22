霍諾德爬101倒數2天「登頂要怎麼下來？」 賈永婕親自認證：我也是

記者趙浩雲／台北報導

艾力克斯霍諾德將徒手攀101。（圖／Netflix提供）

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於本週六挑戰徒手攀登台北101，全程由Netflix獨家直播，成為台灣首度迎來世界級徒手攀登紀錄級拍攝行動，作家陳德政翻譯他在CNN的專訪內容，其中一題被問到登頂後要如何下來，Alex笑說「當然是搭電梯」，該篇文章也被同樣曾挑戰登頂的董事長賈永婕轉發，幽默回應「我也是搭電梯下來」。

Alex表示，童年時就喜歡攀爬各種建築物，這種玩樂的本能讓他至今仍覺得攀登建築「很好玩、很酷」。談到選擇台北101，他透露過去也曾勘察杜拜哈里發塔，但表面過於光滑，難度與後勤成本都極高，相較之下，台北101的結構抓握點穩定、外型獨特，是「可行又具挑戰性」的完美目標。

廣告 廣告

他也坦言，這次挑戰仍在自己的舒適範圍內，透過多次繫繩練習，確認金屬材質與窗戶結構非常適合徒手抓握，「我感到安全，也感到安心。」Alex形容，徒手攀登的風險在於後果嚴重，但發生機率極低，反而比美式足球受傷的機率還低。對於外界批評這只是特技表演，Alex則回應：「為什麼不做呢？」他認為攀登者選擇承擔風險，是因為這些風險在生命中具有價值。

賈永婕、美國攀岩傳奇Alex Honnold。（圖／圖／翻攝自X平台 @tinaku1991、臉書）

此次全程直播，他反而覺得更輕鬆，不需補拍鏡頭，只要完成攀登即可，「就像在拍《不可能的任務》。」至於是否設置安全網，他直言：「沒有安全網，我三十年的攀登經驗就是安全網。」當被問到最實際的問題「登頂後怎麼下來？」Alex大笑回應：「當然是搭電梯！」賈永婕也轉發，笑說「當然是搭電梯下來，我也是！」一番話讓外界更加期待星期六到來。

更多三立新聞網報導

獨家／《戲說》女歌手控遭性騷「一路從背往下摸」 身心崩潰求助精神科

獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」

獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了

去年才完婚！資深男星無預警公開「最忠貞的小三」 告白喊話：永遠愛妳

