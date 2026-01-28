霍諾德爬101全球直播！歐媒揭「致命關鍵」怒轟了：不負責任的行為

記者蔡維歆／綜合報導

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。

英國權威媒體《衛報》表示，Netflix直播霍諾德的這項行為，已經在安全倫理上造成部分人士的質疑，特別是在去年一名 TikTok 攀岩網紅米勒（Balin Miller）在直播中意外命喪酋長岩一事，讓反對聲浪變得更加強烈。英國《每日鏡報》也批評Netflix這場直播充滿商業化，忽視了潛在的風險。奧地利哲學家Claudia Paganini更在受訪重話形容Netflix是在跨越道德紅線，讓高風險淪為正常化，進而引發大眾模仿效應。

包含攀岩界人士以及《華爾街日報》等多間知名媒體評論員，均認為這場直播活動是不負責任的行為；也有人針對霍諾德在擁有家庭、擁有孩子的情況下，進行沒有安全措施的攀爬直播，極度不妥。瑞士《新蘇黎世報》評論指出，像霍諾德這類，近年來從事各種瘋狂、遊走灰色地帶的極限運動員，經常被包裝成英雄，來填補現代社會的空虛角色，並非真正的英雄。

