霍諾德爬101多家權威外媒開轟！怒斥生死瞬間被當獵奇節目
儘管攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功征服台北101，但這場全球矚目的直播卻在歐美學界與媒體圈點燃怒火。多間主流媒體如《衛報》、《華爾街日報》相繼發聲，質疑Netflix將生死邊緣的冒險「商業化」，甚至重話抨擊這是一場帶有窺視癖、毛骨悚然的「不負責任表演」。
爭議核心在於「即時化」帶來的風險。外媒指出，去年10月美國攀岩家米勒（Balin Miller）在挑戰酋長岩時，就在直播鏡頭前不幸墜亡，目睹慘劇的觀眾，至今仍留有巨大心理創傷。歐洲媒體憂心，Netflix將摩天大樓挑戰包裝成獵奇節目，不僅讓極端風險行為「正常化」，更可能引發無知的模仿效應。
《衛報》引述資深體育記者觀點，認為平台有義務公開風險，而非隱惡揚善，讓觀眾誤以為這萬無一失。
《華爾街日報》專欄作家撂重話，指霍諾德身為人父與人夫，一旦出事，將對社會與家屬造成毀滅性衝擊。當「風險」本身變成流量賣點，這場挑戰已失去運動初衷，更像是一場「不負責任的賭博」。
《每日鏡報》指責Netflix將高度危險的徒手攀登行為，過度商業化，將一場可能演變成慘劇的活動，包裝成表演，但卻忽略了背後潛藏的致命代價。更有學者擔憂，這項活動透過全球最強大的串流平台進行實況轉播，會讓這種極端風險行為被「正常化」，甚至引發無知者的模仿效應。
當壯舉遇上道德紅線！ 在 101 登頂的歡呼聲背後，國際間卻傳出嚴厲的撻伐。歐美主流媒體紛紛質疑這場直播是極度不負責任的「死亡實境秀」，更重提去年攀岩家墜亡直播帶來的群體創傷，痛批平台將「致命風險」商業化。
艾力克斯成功征服台北101的壯舉，不僅創下人類極限，更在Netflix掀起全球收視狂潮，吸引超過620萬人同時在線屏息見證。
101董事長賈永婕在賽後感性揭密，25日的成功創舉險些因雨夭折。就在生死關頭，賈永婕不僅動員喬事，更祭出「神奇鳳梨」加持。
這場受封「2026開春最強壯舉」的101挑戰賽，除了傳出霍諾德領驚人酬勞，國際預測平台更吸引超過 3000 萬台幣的瘋狂下注，多數網友甚至看好大神能在一小時左右便直搗 508 公尺巔峰。
