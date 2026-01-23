霍諾德爬101大樓拿「8位數酬勞」？本人回應了

傳奇攀岩家AlexHonnold明（24日）將正式直播攀登101大樓。（圖／東森新聞）





知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於明（24日）挑戰徒手攀登台北101，全程不使用繩索，征服這棟總高度達508公尺的摩天大樓，並透過Netflix進行全球直播。知情人士透露，此次挑戰霍諾德將獲得高達新台幣八位數的酬勞。對此，他也首度對外回應。

霍諾德於實戰前已進行嚴格訓練

根據《紐約時報》報導，為備戰台北101，霍諾德此前每週兩次在拉斯維加斯清光洞（Clear Light Cave）進行強化訓練，模擬攀爬大樓所需的力度。他透露，攀爬前曾使用繩索實地練習2至3次，並反覆研究路線，確保每個細節都掌握到位。霍諾德表示，台北101的攀爬方式是目前他規劃過的「最高、最具挑戰性的建築」，而他的目標是用不到兩個半小時完成。

攀登101酬勞曝光 本人回應了

知情人士透露，霍諾德此次攀爬台北101的酬勞落在「六位數美元」區間。對此，霍諾德強調，攀爬的目的並非金錢，而是追求挑戰與樂趣，「即便沒有節目安排，我也會完成這項挑戰。」並坦言，相較於運動員的薪資，這筆報酬其實並不算高。

霍諾德強調，此次挑戰在技術與體能上的要求極高，任何失誤都可能造成致命危險。如今身為人父，他有妻子和兩名不到四歲的女兒，風險更需謹慎評估。他表示，每一次攀爬前都會仔細考慮各種可能的意外，並透過嚴格的準備與訓練，盡力將風險降到最低。他同時希望，透過這次直播，觀眾能感受到攀爬帶來的樂趣與童心。



