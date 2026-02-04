霍諾德爬101對「這個男人」印象最深！他再曝攻頂前放開雙手心境...脫口秀主持人傻眼

霍諾德（Alex Honnold）回顧攀爬台北101時，一名坐在辦公室角落男子「不斷對他搖頭」，令他印象深刻。攝影鄒保祥

美國攀岩大神艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）1月25日以91分鐘成功在無繩索、零防護下徒手攀爬台北101，然而近期接受美國喜劇演員吉米．金摩（Jimmy Kimmel）深夜脫口秀《Jimmy Kimmel Live》訪談，被問及攀爬經過大樓辦公室時有什麼特別的嗎？霍諾德則笑說，許多人對他熱情揮手、拍照，唯獨一個男人不斷搖頭。

霍諾德近日現身迪士尼（Disney）旗下美國廣播公司（ABC）深夜脫口秀《Jimmy Kimmel Live》訪談，其中主持人吉米問及，為什麼霍諾德要選擇攀爬在世界摩天大樓中，高度排名第11名的台北101，難道是為接下來10座鋪陳嗎？霍諾德先是笑說「是的，這是連續11集的播出」，隨即才坦言，台北101在2004年時是首屈一指、最高建築，然而並非所有建築都適合攀爬，如今經過勘察，台北101確實是適合攀登的指標，至於難度「剛剛好、沒有到非常困難」。

霍諾德（Alex Honnold）日前參加美國喜劇演員吉米．金摩（Jimmy Kimmel）深夜脫口秀《Jimmy Kimmel Live》訪談。圖／翻攝自Jimmy Kimmel Live YT

其中當吉米問道，霍諾德在攀爬過程中，經過無數間辦公室，「有看到辦公室裡什麼奇怪的事情嗎？」霍諾德笑說，在正式攀爬日前，練習時有掛著繩索，其中經過間辦公室，裡面大多數人群對他開心招手、合照，唯獨一名男子坐在辦公室角落「用不贊成的眼神看著我不斷搖頭」，隨即霍諾德攀爬到另一男子可以清楚看見他的地方，男子才露出另一種「okay」無奈的表情，令他印象深刻。

霍諾德表示，在此處放開雙手，只是想欣賞一下美景。攝影李智為

最後，節目播放霍諾德攀爬到台北101頂端圓環處雙手放開的片段，吉米好奇「你那時心裡在想什麼？」霍諾德表示，當下他好不容易通過困難處，相當接近最高點，「只是想要享受一下、看一下美景」，就在吉米傻眼、不知如何回應時，霍諾德竟反問「你不覺得這樣很有趣嗎？」笑翻觀眾。



