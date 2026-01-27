霍諾德爬101很危險？數據揭驚人真相 他嘆：比我們出門買豆漿安全

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）25日上午挑戰徒手攀登台北101，耗時1小時31分順利攻頂。（圖／黃耀徵攝）

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）25日上午挑戰徒手攀登台北101，耗時1小時31分成功登頂。儘管過程一切順利，但不時出現的驚險畫面，仍讓人不禁為他捏一把冷汗。百萬網紅「Cheap」透露，霍諾德徒手攀登台北101看似危險，但以統計數據來說，失手機率低於0.01％，「其實比我們出門買豆漿安全」。

Cheap昨天（26日）在臉書粉專發文，霍諾德徒手攀岩經驗超過20年，曾於2017年徒手征服標高900公尺的酋長岩，比台北101高近1倍；其本人曾在訪談中提到，雖然101很高，但技術層面相對單純、可預測，「以他數千次的徒手攀爬，沒有重大失誤來看，單次爬101失手的機率，統計學上低於0.01％（上千次無失誤）」。

相較之下，Cheap翻開國內交通事故的官方統計數據，顯示每年約1.7～2萬名行人在馬路上受傷，機率約0.074％。他指出，台灣人活到80歲被車撞過，機率是5％；如果是整體車禍，台灣每年35～50萬件車禍（報案件數），１年發生車禍的機率是1.5％～1.7％，經計算通勤族10年內遇到車禍的機率為15％。

Cheap感嘆，霍諾德徒手攀爬台北101聽起來危險，其實比台灣人出門買豆漿安全，「台灣交通，地獄級難度，你沒選困難模式，但困難模式選擇了你。最爆笑的是，台灣人說霍諾德爬101很危險？」

話題引發討論，不少網友深感認同，紛紛留言「在台灣，馬路上真的比較危險」、「爬101很危險，只是台灣的交通更危險」、「台灣人的極限運動戰場就是在道路上」、「台灣人千萬不要謙虛，光是過馬路這件事就足以證明我們早就將極限運動融入日常生活中」、「現在不用走在路邊被車撞，在銀行裡辦事也會被車撞」。

