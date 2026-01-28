霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了

記者蔡維歆／綜合報導

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了。

Netflix在臉書粉專發文貼出霍諾德的自拍照並寫道，「置頂一張自拍照在這邊#赤手獨攀台北101直播#艾力克斯霍諾德 #SkyscraperLive」，貼文地點則標註Taipei 101, Taipei, Taiwan。（圖／翻攝自Netflix粉專）

英國權威媒體《衛報》表示，Netflix直播霍諾德的這項行為，已經在安全倫理上造成部分人士的質疑，特別是在去年一名 TikTok 攀岩網紅米勒（Balin Miller）在直播中意外命喪酋長岩一事，讓反對聲浪變得更加強烈。包含攀岩界人士以及《華爾街日報》等多間知名媒體評論員，均認為這場直播活動是不負責任的行為；也有人針對霍諾德在擁有家庭、擁有孩子的情況下，進行沒有安全措施的攀爬直播，極度不妥。

瑞士《新蘇黎世報》評論指出，像霍諾德這類，近年來從事各種瘋狂、遊走灰色地帶的極限運動員，經常被包裝成英雄，來填補現代社會的空虛角色，並非真正的英雄。面對爭議，Netflix發聲強調，已將直播設有觀眾酌情觀看提醒，並設置延遲機制以防突發狀況，不過外界仍質疑，當風險本身成為節目賣點，平台是否真的能與責任切割，相關細節仍值得討論。

