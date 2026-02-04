霍諾德爬101最難忘一幕 網好奇：辦公室的人是誰？

生活中心／李明融報導

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今年1月25日挑戰徒手攀爬台北101大樓在全程沒有繩索、安全防護下，僅花91分鐘就爬到高樓最頂端，完成這項歷史性的壯舉。這項消息在國際各大平台掀起高度討論，更讓台灣被全世界看到。霍諾德近日登上脫口秀《吉米夜現場》被問這次挑戰過程中有沒有遇到印象深刻的事情，他分享在練習攀爬時，看到其中一樓的辦公室有人對著他直搖頭，結果霍諾德下秒「一神舉動」讓對方當場攤手服了，大批網友紛紛敲碗「想知道那個搖頭的人是誰」。





廣告 廣告

霍諾德爬101「最難忘一幕」！男子坐辦公室狂搖頭...下秒被「一神舉動」折服了

吉米金莫（右）詢問霍諾德（左）攀登台北101的趣事以及心得，台灣再度被全世界看到。（圖／翻攝自《吉米夜現場》YouTube）

下秒「一神舉動」回敬 對方攤手服了







霍諾德參加美國深夜脫口秀節目《吉米夜現場》，主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）詢問霍諾德攀登台北101的趣事以及心得，其中他提問在攀爬101大樓的時候，有沒有看到什麼讓他覺得奇怪的事情，霍諾德表示，倒沒有奇怪的事情，不過某次有綁安全繩練習攀爬時，其中一樓辦公室的男子看到霍諾德時，不以為然的看著他並且搖了搖頭，於是霍諾德拿起安全繩索，讓對方看清楚他是有繩索防護的，接著男子就雙手一攤露出一副「喔，好喔」的樣子，這樣有趣的互動意外成為霍諾德這次挑戰最有印象的時刻。

霍諾德爬101「最難忘一幕」！男子坐辦公室狂搖頭...下秒被「一神舉動」折服了

霍諾德透漏，某次練習攀爬的時候遇到的趣事讓他印象深刻。（圖／民視新聞）

霍諾德爬101「最難忘一幕」！男子坐辦公室狂搖頭...下秒被「一神舉動」折服了

主持人好奇是否有任何人試圖勸他不要爬101，霍諾德（左）表示沒有「不過也沒人能說服了我！」。（圖／翻攝自《吉米夜現場》YouTube）





印象深刻竟是因為「搖頭」？網敲碗當事人身分







霍諾德有趣事情曝光後，網友紛紛表示「好好笑 想知道誰在他練習時搖頭」、「結果要搖頭的人才會引起他注意」、「他應該覺得攝影師的繩子沒有比他的手還要牢固，所以他為攝影師感到擔心」、「真是可愛又有趣的訪談」、「Alex超級幽默風趣，而且反應很快」、「搖頭的仁兄八成是典型的亞洲父母」、「結果要搖頭的人才會引起他注意」、「他的幹話個性讓他足以挑戰這些艱難的地方」。

原文出處：霍諾德爬101「最難忘一幕」！男子坐辦公室狂搖頭...下秒被「一神舉動」折服了

更多民視新聞報導

他預言「霍諾德爬101會摔死」翻車！網怒嗆「踹共」

全台凍番薯時刻將至！第2波寒流「低溫跌破6℃」

台人「放鳥日籍司機」引眾怒！四叉貓：高雄便當店老闆

