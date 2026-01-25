霍諾德爬101畫面國旗飄揚！賈永婕：有發現賈董的心機嗎
美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費1小時31分鐘順利登頂。台北101董事長賈永婕全程緊盯直播，事後更曬出國旗飄揚的影片，透露這是「賈董的心機」。
賈永婕25日貼出台北101前國旗飄揚的影片，寫下：「耶！賈董的心機，有發現嗎？以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美！」網友則紛紛留言：「謝謝您的小心機，讓世界看見台灣」、「超美，就知道是賈董的小心機」、「最美的風景」。
賈永婕也在IG限動曬出自己全程緊盯霍諾德攀爬台北101的短片，身穿台灣隊棒球球衣的她，當見證霍諾德成功登頂時，大喊：「耶！！成功！！我要退休了！！緊張死了」隨後，她曬出一張與剛結束挑戰的霍諾德相擁的照片，幽默寫下「我全身無力，又不是我爬」，最後加上留下兩行淚的表情符號，真實反應逗樂不少網友。
賈永婕更在臉書貼出一家人的照片，表示自己其實一開始不被看好，被罵很慘，「一路走來到現在的好棒棒賈董，真的蠻爽的耶！不然一開始就被誇獎到現在就不知道要怎麼誇獎了！那個『賈董不懂』群組的團員們，對就是你們四個，請問你們要改群組名稱了嗎？」
延伸閱讀
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
其他人也在看
霍諾德登頂101推手！賈永婕喊退休 一票喊：支持選台北市長
美國攀岩傳奇霍諾德僅花91分鐘成功征服台北101，讓世界看見台灣，也讓賈永婕感性表示，這計畫從初期不被看好，到現在轉為「好棒棒賈董」的一片好評，讓她直呼「蠻爽的」，更幽默喊話要家人改掉「賈董不懂」的群組名，也說可以退休了。對此，大批網友高喊要她「出來選台北市長」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕再發聲！力推霍諾德被「潑髒水」：打臉你們真爽
賈永婕再發聲！力推霍諾德被「潑髒水」：打臉你們真爽EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀登101完成 賈董掛旗成功喊退休
美國極限攀岩好手霍諾德徒手攀上台北一○一大樓塔頂完成「不可能的任務」，不僅衝上國際社群熱搜關鍵字，這項創舉吸引多家外媒報...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蔣萬安讚霍諾德遭轟「蹭功勞」 賈永婕1句打臉酸民
蔣萬安讚霍諾德遭轟「蹭功勞」 賈永婕1句打臉酸民EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
獨攀101創紀錄！蔣萬安發文遭酸 賈永婕1句話打臉酸民
美國極限攀岩好手霍諾德25日僅花費1小時31分，就完成徒手且毫無防護裝備攀爬高達508公尺的台北101，讓國際驚豔。除台北101董事長賈永婕親自促成此專案外，台北市政府也有居中協調。台北市長蔣萬安昨日在臉書發文分享喜悅，不過卻有許多網友不買單，批蔣萬安是蹭熱度，認為主要功臣是賈永婕，不過賈永婕隨後也留言感謝蔣萬安，提及「昨晚我還一直煩你」，一句話就證實蔣萬安及北市府也有出力協辦活動，打臉酸民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
當愛情只剩下一張紙：中年感情耗盡「乾婚」潮，是看透還是無奈？
近年「乾婚」一詞逐漸受到關注，從上海開始擴散到各地，成為不少中年夫妻的真實寫照。不同於一開始就協議好的形婚，或仍可能回溫的冷婚，「乾婚」多半源自感情耗盡後的結果——法律上仍是夫妻，生活中卻形同室友，沒有交流、沒有親密，只因孩子、房產、戶籍等現實因素維繫著婚姻關係，連爭吵的力氣都沒有。姊妹淘 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
霍諾德攻頂101 粉專評賴清德與賈永婕格局差異
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日上午9點挑戰徒手攀爬台北101大樓，原定計畫需耗時2小時，最終霍諾德僅花費91分鐘33秒便完成攻頂，順利達成這項被視為「不可能的任務」。然而，臉書粉專「政客爽」於同日發文指出，這項活動引發了對政治人物格局的討論，並批評總統賴清德在感謝名單上的表現。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德下台北101深情一抱！愛妻「滿眼都是他」暖回1句：他像孩子般快樂
攀岩名將艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold） 今成功徒手攀上 台北101，完成備受矚目的極限挑戰。攀登結束後，霍諾德出席記者會，面對外界以「瘋子」、「腎上腺素成癮者」形容他的徒手攀登，他的妻子桑妮則寵溺回應，攀岩時的霍諾德像孩子般快樂，今天他玩得非常開心，自己十分欣慰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
天氣不穩一度面臨取消！ 賈永婕還原霍諾德登頂101延期幕後：無法在最後一刻放棄
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導美國極限攀岩專家艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）原定在24日上午挑戰已無繩索、徒手方式，爬上台北101，不過卻因天氣因...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
工傷協會批評「霍諾德爬台北101」！被灌爆「再發7聲明」
生活中心／徐詩詠報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中以無繩索、零防護模式進行，他僅花費91分鐘就完成挑戰，讓現場觀眾與直播網友興奮不已。不過，工傷協會事後在臉書撰文批判，認為台北101是把人命當成宣傳素材。但不少網友無法認同，並留言灌爆其臉書。今（26）日，該協會再度於臉書發布7點聲明，並強調「我們從未說他『不專業』」。民視 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
6旬夫妻計畫環遊世界！獨生女「為1事」跑回家 3年燒完爸媽退休金
日本網站THE GOLD ONLINE報導，65歲的山本和子（以下皆為化名）與68歲的丈夫浩一結婚多年，2人的獨生女已出嫁。幾年前浩一退休後，夫妻領取約2,500萬日圓（約新台幣503萬元）退休金，不僅房貸已清償，每月年金收入約23萬日圓（約新台幣4.6萬元），生活無虞，甚至計畫展開國外...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
陸「超大版寒假練習卷」爆紅 家長曝奇效：孩子寫完一套還想做
《極目新聞》報導，多名家長表示，將試卷放大列印，初衷並非增加學業負擔，而是希望通過新鮮方式提升孩子的學習積極性。湖北一名網友分享，寒假第一天便為孩子準備了一張約1米長的一年級測試卷，孩子趴在地上認真作答，印兩張A0試卷共花費25元，孩子覺得很新奇，完成時情緒也...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
南投埔里鎮揮毫活動並頒贈獎助學金 (圖)
南投縣埔里鎮公所、台灣獅優秀會25日舉辦名家揮毫迎新春活動，會中也頒發新台幣24萬元獎助學金給大埔里地區20名學生。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美政府重金入股打造本土稀土「國家隊」，USA Rare Earth股價開春來翻倍
【財訊快報／陳孟朔】英國《金融時報》(FT)週六(24日)援引知情人士報導，美國政府計畫向總部位於奧克拉荷馬州的USA Rare Earth(美股代碼USAR)注資16億美元，以獲取該公司約10%的股權。這筆交易包含1.6億美元的直接股權投資及13億美元的債務融資，預計將於週一(26日)正式宣布。此舉創下美國政府對稀土產業史上最大規模的干預紀錄，旨在透過「國家隊」模式強化半導體供應鏈安全，減少對中國稀土資源的戰略依賴。根據協議細節，美國政府將認購1,610萬股普通股，並獲得額外1,760萬股的認股權證，定價均為每股17.17美元。此外，由美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)之子執掌的高級主管所屬機構Cantor Fitzgerald，亦將領投一項規模達10億美元的私募融資案，為該公司提供充足彈藥。此次投資明顯是在《晶片與科學法案》(CHIPS Act)架構下，由商務部CHIPS辦公室主導，鎖定對國防及國安至關重要的關鍵礦物本土化生產。USA Rare Earth正加速開發位於德州希拉布蘭卡(Sierra Blanca)的Round Top重稀土礦場，以及位於奧克拉荷馬州財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手造咖 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言