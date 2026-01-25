霍諾德爬101畫面國旗飄揚！賈永婕：有發現賈董的心機嗎

美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費1小時31分鐘順利登頂。台北101董事長賈永婕全程緊盯直播，事後更曬出國旗飄揚的影片，透露這是「賈董的心機」。

賈永婕25日貼出台北101前國旗飄揚的影片，寫下：「耶！賈董的心機，有發現嗎？以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美！」網友則紛紛留言：「謝謝您的小心機，讓世界看見台灣」、「超美，就知道是賈董的小心機」、「最美的風景」。

賈永婕貼出 台北 101前國旗飄揚的影片，透露這是「賈董的心機」。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕也在IG限動曬出自己全程緊盯霍諾德攀爬台北101的短片，身穿台灣隊棒球球衣的她，當見證霍諾德成功登頂時，大喊：「耶！！成功！！我要退休了！！緊張死了」隨後，她曬出一張與剛結束挑戰的霍諾德相擁的照片，幽默寫下「我全身無力，又不是我爬」，最後加上留下兩行淚的表情符號，真實反應逗樂不少網友。

賈永婕曬出一張與剛結束挑戰的霍諾德相擁的照片。 （圖／翻攝 賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕更在臉書貼出一家人的照片，表示自己其實一開始不被看好，被罵很慘，「一路走來到現在的好棒棒賈董，真的蠻爽的耶！不然一開始就被誇獎到現在就不知道要怎麼誇獎了！那個『賈董不懂』群組的團員們，對就是你們四個，請問你們要改群組名稱了嗎？」

