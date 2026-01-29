霍諾德爬101話題高！賈永婕：已策劃「垂直馬拉松」

台北101董事長賈永婕。（圖／東森新聞）





霍諾德徒手攀爬101大樓，全球看到台灣！董事長賈永婕打鐵趁熱續拚行銷，460公尺高的戶外開放平台，強調可以眺望台北美景，更透露已經再策劃下一波垂直馬拉松活動，不過面對先前的失言和外界評論，賈永婕沒再多做回應。

全亞洲最高戶外開放平台360度角俯瞰，信義商圈大巨蛋象山步道，台北天際線全都飽覽無遺，董事長賈永婕親自介紹。台北101董事長賈永婕：「這個安全的扣環就是扣在我們的滑軌上面，就可以整個環繞全部環繞一圈。」

460公尺高這風勢，真的沒在開玩笑，每位上觀景台的遊客都得穿戴防護裝備，美國攀岩家霍諾德1/25號徒手攀爬台北101，站在頂端上，這就是他眼中的壯麗台北市景，在國際間成為話題，賈永婕趁勢行銷，透露已經在策劃下一次活動。

台北101董事長賈永婕：「最近大家給我們非常多的創意，我覺得非常好，像是在景點那邊，可能有類似像裝置藝術，我覺得這個部分可以來討論的。」

霍諾德完成徒手攀爬101壯舉，不少模仿效應接連出現，有民眾多次嘗試攀爬遭阻止，賈永婕發文，請尊重我們的窗框小姐玻璃小姐，他們都是女生，請不要硬上她們的身體，遭民眾砲轟認為用字不妥，賈永婕也發文澄清，有時候講話太快太嗨，哏就會跑過頭，謝謝大家幫忙踩煞車，問到退休跟爭議話題，賈永婕沒有多做回應。

台北101在霍諾德攀爬成功後，引發全球關注，賈永婕聲勢看漲，螢光幕前，似乎怕多說多錯。

