霍諾德爬101遭酸想紅！她：普通人請不到Netflix

全球知名徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰無裝備攀爬台北101，引起全球眾多關注，但也有另一派聲音認為他「只是想紅」的質疑。開放水域游泳教練許汶而發文表示，台灣人面對「有風險的挑戰時」通常只會看到出事誰負責這一塊，而忽略了挑戰者背後的努力，，她直言「普通人爬101請不到Netflix；普通人想爬101，也不會因為找了Netflix來直播就被允許」。

許汶而表示，西方文化中面對高風險挑戰，民眾通常會問「他準備了多久」、「他的專業、訓練背景是什麼」、「這個挑戰的意義是什麼」；而東亞文化中面對高風險挑戰的反應往往是「萬一出事怎麼辦」、「出事了誰要負責」，在西方文化風險被視為被理解、管理的成本，而不是需要被全面消滅的錯誤，但東亞文化則認為「不出事」才是最高價值。

許汶而認為，一個社會如果只能允許沒有風險的事情存在，那自然也不能孕育走向世界的創舉，她更強調「人生從來沒有絕對的安全，走在路上、甚至在浴室裡，都可能出事」，她強調，Netflix不是隨便的人做「想紅的事情」就能請來直播的，在此之前的前提是這個人有專業背景，經長期訓練，擁有可被驗證的能力與完整風險評估，她直言「普通人爬大樓請不到Netflix；普通人想爬大樓，也不會因為找了Netflix來直播就被允許」。

許汶而表示，在我們的文化價值觀，一直都教育我們要當「乖孩子」，不要跟別人不一樣、不要當愛出風頭、標新立異的人，於是我們開始給予「不一樣的人」貼上「想紅」的標籤，她表示，「如果我們只要看到有人被看見，就急著把動機簡化成『想紅』，那其實是在拒絕理解專業，也拒絕理解那些願意為選擇承擔代價的人，真正危險的，從來不是被記錄的挑戰；而是一個社會逐漸只剩下嘲諷，不再願意理解」。



