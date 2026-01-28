霍諾德爬101 中國官媒竟能扯台獨製造危機

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登上101第一件事是拿手機自拍。（圖／Threads@netflixtw）

[NOWnews今日新聞] 美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功無繩徒手攀登台北101，透過Netflix全程直播在全球放送，Netflix公布數據顯示，全球有高達620萬觀看數。這場直播中國民眾無法親自見證。未料，中國官媒《環球時報》在霍諾德挑戰成功後，竟特別發出專文批評，又扯上台獨，並試圖透過統戰型粉專傳遞，卻慘被吐槽。

中國官媒《環球時報》在霍諾德成功徒手攀登上101後，以北平鋒為名發表題為「台北101，照見『台獨』的窮途末路」的社論文章，內文又點名賴清德，指賴高調宣稱「讓世界看到了台灣的活力與風貌」，反酸直播鏡頭能粉飾表象，卻掩不住真相，世界真正看見的那個台灣，不只是濾鏡下的城市風景、畫面中的人間勇敢，更有「台獨」製造的危機、「綠色恐怖」籠罩的陰霾、沒有底線的卑躬屈膝。一場極限運動下面，掩蓋不住的是一場系統性崩塌。

環球時報由徒手爬101再度扯到台獨，宣稱世界看見的是被「台獨」分裂勢力裹挾的危險戰場。台灣民眾看見的，是「綠色恐怖」籠罩下的民主倒退。賴清德口中的自由台灣，實則是民進黨當局大搞政治迫害的暴政場。在野力量被殘酷打壓，兩岸交流被惡意禁限，民生議題被拋諸腦後，缺電、缺人才、缺基礎建設、缺解決兩岸緊張情勢能力的難題日益嚴峻。這樣的台灣，民主是偽裝，自由是謊言。

評論還提到解放軍「正義使命-2025」演習中無人機近距離拍攝101大樓，「展現了大陸遏制分裂、捍衛主權的實力與決心。」

中國試圖將這段文章透過高達30萬粉絲的「台灣網」等統戰型臉書粉專帳號帶風向，卻慘遭洗臉吐槽，「好好笑，一照到青天白日滿地紅旗就斷網」、「這個社群夠噁心的，一天到晚在認知作戰」、「見不得台灣好，什麼都能往負面的說，跟心態負面的人在一起真的會好嗎？」

