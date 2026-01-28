霍諾德爬101！中國崩潰嗆「台獨」小粉紅這次不買單

政治中心／周孟漢報導



美國極限攀岩傳奇好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，全程沒有繩索、安全防護，僅花91分鐘就爬到高樓最頂端，這項歷史性的壯舉，掀起全球熱烈討論，同時也讓台灣再被國際看見。不過，由於中國無法透過擁有轉播權的Netflix觀看，中國官媒竟開酸「世界看見的，是被『台獨』分裂勢力裹挾的危險戰場」，甚至稱自由台灣是「民進黨當局大搞政治迫害的暴政場」，相關言論曝光後，就連小粉紅也看不下去，痛批「這能都扯到一起？」。





霍諾德登頂101！中國官媒崩潰喊「綠色恐怖」小粉紅不買單嗆：這能都扯？

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成「徒手攀登台北101」的壯舉。（圖／翻攝自臉書粉專《台北101》）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」！中媒氣炸崩潰開酸

中國官媒《環球時報》26日深夜以《台北101，照見『台獨』的窮途末路》為題發文，表示台北101大樓的玻璃幕牆外，美國極限攀岩者亞歷克斯·霍諾德的身影向上移動，賴清德對此高調宣稱，「讓世界看到了台灣的活力與風貌」。但事實是，直播鏡頭能粉飾表象，卻掩不住真相，世界真正看見的那個台灣，不只是濾鏡下的城市風景、畫面中的人間勇敢，更有「台獨」製造的危機、「綠色恐怖」籠罩的陰霾、沒有底線的卑躬屈膝。一場極限運動下面，掩蓋不住的是一場系統性崩塌。

《環球時報》開酸「世界看見的，是被『台獨』分裂勢力裹挾的危險戰場」。（圖／翻攝自微博 ＠環球時報）





《環球時報》進一步指出，世界看見的，是被「台獨」分裂勢力裹挾的危險戰場。賴清德將中國污名為「境外敵對勢力」，一邊喊著「維持現狀」，一邊瘋狂購武、勾結外部勢力，把台灣推向戰爭邊緣，接著痛批，台灣民眾看見的，是「綠色恐怖」籠罩下的民主倒退。賴清德口中的「自由台灣」，實則是民進黨當局大搞「政治迫害」的暴政場。在野力量被殘酷打壓，兩岸交流被惡意禁限，民生議題被拋諸腦後，缺電、缺人才、缺基礎建設、缺解決兩岸緊張情勢能力的難題日益嚴峻。這樣的台灣，民主是偽裝，自由是謊言。





玻璃心碎一地！空拍機捕捉到101硬扯「主權明證」

除此之外，文章中還以解放軍在「正義使命-2025」演習中，派出無人機空拍台北101一事，認為這是「最有力的主權明證」，之後更稱，曾幾何時，台北101作為中國遊客來台必訪景點，見證著兩岸民間交流的熱絡，帶動台灣觀光業蓬勃發展，「而如今，受『台獨』影響，兩岸交流受阻，陸客銳減，觀光業凋零」，並在文末再度強調「歷史潮流浩浩湯湯，兩岸統一勢不可擋，「台獨」只有死路一條。祖國完全統一，是不可阻擋的歷史大勢，是台灣遠離危險、走向繁榮的唯一出路就像解放軍無人機鏡頭裡的101，清晰可見，觸手可及！」。

文章中以解放軍在演習中，派出無人機拍下台北101一事，認為這是「最有力的主權明證」。（圖／民視新聞）





中國網友不買單！狠酸官媒：聽膩了

不料，文章曝光後，卻有許多中國網友不買帳，嘲諷寫下「最後的說辭，聽膩了」、「這也能跟台獨連結到一塊，厲害」、「又吹，什麼都可以扯到政治，要活在幻想世界中」、「什麼玩意？攀樓和台獨是風馬牛不相及的事。胡亂扯到一起」、「可這樓好高，城市好繁榮呀，怎辦」、「這能都扯到一起？厲害！」。

