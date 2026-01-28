霍諾德爬101 多家權威外媒開轟！ 怒斥生死瞬間被當獵奇節目

儘管攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功征服台北101，但這場全球矚目的直播卻在歐美學界與媒體圈點燃怒火。多間主流媒體如《衛報》、《華爾街日報》相繼發聲，質疑Netflix將生死邊緣的冒險「商業化」，甚至重話抨擊這是一場帶有窺視癖、毛骨悚然的「不負責任表演」。

爭議核心在於「即時化」帶來的風險。外媒指出，去年10月美國攀岩家米勒（Balin Miller）在挑戰酋長岩時，就在直播鏡頭前不幸墜亡，目睹慘劇的觀眾至今仍留有巨大心理創傷。歐洲媒體憂心，Netflix將摩天大樓挑戰包裝成獵奇節目，不僅讓極端風險行為「正常化」，更可能引發無知的模仿效應。

《衛報》引述資深體育記者觀點，認為平台有義務公開風險，而非隱惡揚善，讓觀眾誤以為這萬無一失。

《華爾街日報》專欄作家撂下重話，指霍諾德身為人父與人夫，一旦出事將對社會與家屬造成毀滅性衝擊。當「風險」本身變成流量賣點，這場挑戰已失去運動初衷，更像是一場「不負責任的賭博」。

《每日鏡報》對此指責Netflix將高度危險的徒手攀登行為過度商業化，將一場可能演變成慘劇的活動包裝成表演，但卻忽略了背後潛藏的致命代價。更有學者擔憂，這項活動透過全球最強大的串流平台進行實況轉播，會讓這種極端風險行為被「正常化」，甚至引發無知者的模仿效應。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導