霍諾德爬101「穿紅衣」製作人憂政治問題 賈永婕笑噴：紅色很吉祥

美國知名攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101成功，引起廣大關注。台北101董事長賈永婕今（27日）就在社群平台發文分享，其實當天霍諾德衣服顏色，讓製作人有些憂心，這也讓賈永婕感嘆台灣社會的神奇現象，台灣最特別的地方在於「任何事都能瞬間政治化」，雖然眾人立場不同吵成一團，但她轉念一想，這也正是台灣「真的很自由」的表現。

外國製作人也怕「政治正確」？賈董一席話化解疑慮

賈永婕在文中分享了一段幕後祕辛。原來在霍諾德挑戰攀爬101當天，製作人James曾為了服裝顏色特地與她商討。當得知霍諾德最愛的是「紅色」時，製作團隊卻顯得有些遲疑，擔心在台灣敏感的政治氛圍下，紅色會被過度解讀。

面對外國團隊的顧慮，賈永婕大方回應，直言「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色」，並專業地化解尷尬：「在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮。」 她堅定支持選用紅色，而最後拍出來的絕美畫面，也證明了她的時尚直覺與大氣。

群組輪流「恐嚇別發文」 賈永婕：討厭我的人拿我沒轍

除了分享工作插曲，賈永婕更自爆遭到「賈懂不懂」群組成員集體「恐嚇」，擔心她人氣正旺、發文過多恐招致反感。對此，賈永婕展現超高心理素質，直言討厭她的人不會因為她不發文就改觀。

她更調皮地向酸民喊話：「我一直發文，他們一定會更討厭我——但也真的，拿、我、沒、辦、法。」展現出接任董事長後，依然故我、敢言敢行的「大女主」風範。

