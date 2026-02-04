霍諾德爬101「解放雙手」嚇慘全球觀眾！他親揭原因：不是放鬆

國際中心／游舒婷報導

知名極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）1月25日在全世界的見證下，完成徒手攻頂台北101的創舉，讓全世界看見台灣，當時他在接近頂端的時候，用雙腳固定自己後，放開雙手塗抹止滑鎂粉，超狂畫面引起網友熱議，他也在登上脫口秀時分享這麼做的原因。

霍諾德在高空中解放雙手，網友們全都嚇傻了。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德完成爬101的創舉後，登上熱門脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）分享挑戰秘辛，對於外界來說，霍諾德的挑戰看起來讓人心驚膽跳，但他說起來卻一派輕鬆，尤其當時他還在高空中放開雙手，大家看了都替他捏了一把冷汗。

廣告 廣告

當時有不少網友替他解釋，那是因為他想要放鬆雙手肌肉，不過他也在節目坦言，其實是為了耍帥（Style points），霍諾德解釋，「那時候已經快到頂了，最困難的部分基本上都完成了，心情其實很放鬆，也在享受眼前的景色。你知道的，就是會忍不住想稍微玩一下。」幽默回應也展現出這位攀岩大神的從容不迫。

除此之外，霍諾德在訪談中也被問到，是否會讓他的兩個孩子學習他無繩攀登，他也難得展現出擔心的情緒，他表示，比起自己挑戰，看到別人爬反而壓力更大，雖然平時不會責備孩子攀爬的行為，但如果想像他們跟他一樣挑戰大樓，他坦言，那種恐懼遠比他自己挑戰來得大。

更多三立新聞網報導

挪威王室形象崩盤！王儲妃涉淫魔案 長子遭控38項罪名受審

醫院直播手術！女病患私密處被5萬人看光 畫面流出被檢舉

不論晴雨上山陪大S！追思會結束具俊曄吐1句 友嘆：是什麼樣的愛

街友睡垃圾桶被載走！遭「壓縮2次」竟奇蹟生還 消防員驚呆

