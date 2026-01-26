霍諾德爬101「高掛空中選歌」嚇壞主持人 私藏歌單曝光

艾力克斯霍諾德半途調音樂嚇壞眾人，私藏歌單曝光。（圖／IG@alexhonnold、Netflix提供）

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101的挑戰，過程中現場圍觀民眾、觀賞直播的觀眾全都替他感到緊張，甚至他一度定格高掛在空中，連轉播主持人也嚇了一跳。但事後證實他那時在調整耳機裡的音樂，不免引起網友好奇神人在攀岩時的歌單。

霍諾德25日在攀爬至約20層樓高時，突然停滯在半空中，讓人擔憂是否遇上狀況，沒想到鏡頭一拉近，發現他正在調整音樂，主持人才笑道：「他是在挑歌，他要嗨起來。」事後霍諾德接受外媒《綜藝》訪問，坦言除了通訊設備，很難聽見外人的聲音，所以攀岩時習慣沉浸在自己的世界，不過意外的是，「在這座位於市中心的龐然大物上，我居然能一路保持良好的通訊，我當時就覺得，這已經很棒了」。

廣告 廣告

艾力克斯霍諾德攀爬時有民眾在室內近距離拍照。（圖／黃世麒攝）

而被問到耳機裡的音樂，他表示大部分是「工具樂隊」（Tool）的歌，「幾個月前開車的時候做的，我一直在用這個歌單練習」，並坦承從小就喜歡搖滾樂。音樂可以幫助他掌握節奏，就像攀爬101的竹節（Bamboo box）基本都花5到6分半鐘，但這次的音樂總是斷斷續續、容易聽不清楚，所以後面已經不管了，直接照自己的方式前進。

此外，霍諾德2008年挑戰錫安國家公園的Moonlight Buttress時，贊助商黑鑽運動也曾公開過他的攀岩歌單，總共24首外語歌曲，總時長為1小時20分鐘，且如同他自己說的，就是充滿搖滾音樂的歌單。如今他在中途調音樂的舉動，也讓這份歌單再次受到討論。

更多中時新聞網報導

獨行俠逆流而上 勇士無緣爭冠

談詩玲不服輸 打臉酒店大亨尪

鄭亦真預約健身房盼瘦回生產前