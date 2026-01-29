霍諾德獨攀台北101差點取消 賈永婕曝最壞情況

台北101董事長賈永婕今天表示，如果因天候不佳繼續延期，霍諾德1月26日還無法攀爬，整個活動就會取消。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕艾力克斯霍諾德 (Alex Honnold)赤手獨攀台北101成功，台北101董事長賈永婕今天表示，如果因天候不佳繼續延期，1月26日還無法攀爬，整個活動就會取消。

霍諾德赤手獨攀台北101原定1月24日進行，並由Netflix全球直播，後來因下雨決定延期，1月25日幸好天公作美，霍諾德順利攀上台北101塔尖，完成全球注目的攀爬盛事。

賈永婕說，台北101洗窗機要啟動，需要配合安全風速和天候，冬天台北101的外牆玻璃真的比較霧，因為可以啟動洗窗機的天數少一點。

這次Alex獨攀台北101的前一天(23日)，台北101也有啟動洗窗機，針對要拍攝的那幾面玻璃特別處理，沒想到1月24日下了一整天雨。

談到霍諾德攀爬台北101因雨延期，賈永婕說，延期的成本非常高，這次ALEX成功攀爬台北101也不是一個人徒手而已，還有30~40個「阿湯哥」在台北101大樓裡面，包括繩索要吊掛攝影機等。

賈永婕說，這是一整個團隊，整個團隊的機票、食宿問題，還有後面的拍攝行程早已規劃好，不能無限期的延期，所以當初就設定1月26日是攀爬最後的deadline(期限)，如果周一當天再下雨，整件活動就會取消。

