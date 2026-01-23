霍諾德獨攀101！信義廣場大型螢幕免費轉播 象山即時影像同步放送

霍諾德挑戰101，全程將透過Netflix全球兩小時直播。（Netflix提供）

曾以無繩攀登美國酋長岩震撼全球的極限運動大師霍諾德，即將在明（24日）上午9點挑戰無繩攀爬台北101，這場名為《赤手獨攀台北101：直播》的特別節目將由Netflix向全球放送。沒有帳號的民眾若想共襄盛舉，台北101對面的信義廣場將架設大型螢幕全程免費轉播，一同近距離見證這場挑戰極限的歷史時刻。

霍諾德（Alex Honnold）此次挑戰預計歷時約2小時，面對高度與氣候變數，他直言不懼高空強風，但最擔心降雨影響牆面抓握，為了確保攀爬過程萬無一失，他計畫選擇台北101的「朝陽面」推進，利用日照維持外牆乾燥。針對外界對極限運動安全性的疑慮，霍諾德信心十足地表示，若準備充足，受傷機率極低。

為了回饋在地民眾與吸引觀光客，24日上午9點起，台北101對面的信義廣場將備好大型螢幕，提供高品質的免費直播服務，即便沒有訂閱串流平台的民眾，也能在現場感受霍諾德在高空奮力推進的震撼感，預計將吸引大批熱血運動迷到場支持。

若無法親臨信義區現場，民眾也能透過另一種免費管道觀看。在YouTube搜尋「Taipei Travel Live Cam台北觀光即時影像」，透過象山攝影機正對台北101東南面的視角，有機會從遠處捕捉到霍諾德的身影。不過，即時影像受天氣與能見度影響較大，建議民眾視當日雲霧狀況調整觀看方式。





