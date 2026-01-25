霍諾德登上「台灣101」？藍青年揭卓榮泰發文背後政治算計

美國攀岩家艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，全程花費91分鐘，行政院長卓榮泰也為他「成功登上台灣101」頂端喝彩。國民黨青年部前主任陳冠安質疑，卓榮泰多不想看見台北在國際發光發熱？堂堂行政院長之尊，竟如此小心眼，滿腦政治算計，真的大可不必。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰發文表示，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩。相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣= 突破極限。」

陳冠安表示，霍諾德成功登上台北101，無論是台北市民，還是全台民眾，都為之感動、欣喜。但活動一成功，綠營卻急著抹黑造謠北市府沒角色、沒貢獻，說穿了就是害怕台北被看見。

霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101。（圖／美聯社）

陳冠安直呼，卓榮泰最為誇張，為了削弱台北市的角色，臉書貼文昧於事實，把「台北101」改名「台灣101」，但101的正式名稱就是台北101、就是TAIPEI 101。他質疑，卓榮泰到底是多不想看見台北在國際發光發熱？堂堂行政院長之尊，民進黨可能的台北市長人選，如此小心眼，如此對待台北，真夠噁心。

陳冠安質疑，卓榮泰把「台北101」改名「台灣101」，是多不想看到台北在國際發光發熱？（圖／翻攝卓榮泰臉書）

陳冠安指出，Netflix直播字幕清楚標註「感謝臺北市政府」。101董事長賈永婕也親自到蔣萬安粉專留言致意，表示「謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」。前總統蔡英文亦沒有像卓榮泰指鹿為馬，仍以台北101來稱呼，並感謝北市府的促成。讓世界看見台灣、讓世界看到台北，要感謝的人很多，有檯面英雄，也有幕後英雄，「但像卓榮泰這種只想著政治攻防，滿腦政治算計的，真的大可不必。」

