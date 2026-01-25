霍諾德登上「台灣101」？藍青年揭卓榮泰發文背後政治算計
美國攀岩家艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，全程花費91分鐘，行政院長卓榮泰也為他「成功登上台灣101」頂端喝彩。國民黨青年部前主任陳冠安質疑，卓榮泰多不想看見台北在國際發光發熱？堂堂行政院長之尊，竟如此小心眼，滿腦政治算計，真的大可不必。
卓榮泰發文表示，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩。相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣= 突破極限。」
陳冠安表示，霍諾德成功登上台北101，無論是台北市民，還是全台民眾，都為之感動、欣喜。但活動一成功，綠營卻急著抹黑造謠北市府沒角色、沒貢獻，說穿了就是害怕台北被看見。
陳冠安直呼，卓榮泰最為誇張，為了削弱台北市的角色，臉書貼文昧於事實，把「台北101」改名「台灣101」，但101的正式名稱就是台北101、就是TAIPEI 101。他質疑，卓榮泰到底是多不想看見台北在國際發光發熱？堂堂行政院長之尊，民進黨可能的台北市長人選，如此小心眼，如此對待台北，真夠噁心。
陳冠安指出，Netflix直播字幕清楚標註「感謝臺北市政府」。101董事長賈永婕也親自到蔣萬安粉專留言致意，表示「謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」。前總統蔡英文亦沒有像卓榮泰指鹿為馬，仍以台北101來稱呼，並感謝北市府的促成。讓世界看見台灣、讓世界看到台北，要感謝的人很多，有檯面英雄，也有幕後英雄，「但像卓榮泰這種只想著政治攻防，滿腦政治算計的，真的大可不必。」
延伸閱讀
逢人就被問！藍營台中市長協調膠著 羅廷瑋急喊話
女警恐嚇「開槍」盧秀燕被羈押 父發聲揭遭長期職場霸凌孤立
藍台中市長布局盧秀燕盼2月中旬前定案 楊瓊瓔：選出最強人選
其他人也在看
從「台灣101」看出民進黨雞腸鳥肚 郭正亮曝：把蔣萬安列最大對手
美國極限攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)昨（25）日僅花1小時31分就成功挑戰徒手攀登台北101，不過總統賴清德發文稱「謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄」、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰稱「台灣101」的舉動，也被酸雞腸鳥肚。前立委郭正亮認為，民進黨連這種事都要跟台北市長蔣萬安計較，太不可思議了，並透露民進黨恐是擔心蔣萬安會選總統。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰喊台灣101 陳冠安：滿腦政治算計真的大可不必
卓榮泰昨日下午在臉書發文表示，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩。相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣=突破極限」。不過，陳冠安直言，霍諾德成功登上台北101，無論是台北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
台北101變台灣101？ 藍青年嗆卓榮泰發文「滿腦政治算計」
美國極限攀岩好手霍諾德昨（25日）僅花費1小時31分，就完成徒手且毫無防護裝備攀爬高達508公尺的台北101，引發全球注目！行政院長也在臉書發文談及此事，不過，國民黨青年部前主任陳冠安質疑，到底是多不想看見台北在國際發光發熱？「為了削弱北市的角色，臉文硬生生昧於事實，把『台北101』改名『台灣101』。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
冬夜穿襪睡暖腳？醫：並非人人適合 這幾類人尤其避免
58歲的陳先生患有糖尿病10幾年，習慣穿著厚襪子睡覺禦寒；某天早晨起床時，他發現右腳趾有個小傷口卻毫無感覺，原本不以為意，幾天後傷口開始紅腫化膿，緊急就醫才發現已併發蜂窩性組織炎。國泰醫院內分泌新陳代謝科羅學榮醫師指出，糖尿病患者因長期高血糖導致周邊神經病變，足部感覺逐漸遲鈍甚至麻木，較難察覺壓力點或微小傷口。若再加上穿著過緊或不透氣的襪子且未定期檢查足部，容易忽略早期傷口徵兆，延誤病灶處理，增加嚴重感染與截肢風險。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「梅蘭妮亞」紀錄片將全球上映 白宮私映會先睹為快
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮舉行一場私映會，觀看她在川普第2次就職典禮前的20天生活紀錄片。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
離譜！凌虐兒腦傷送醫搶救 宜蘭狠心父母奔礁溪泡湯
宜蘭市一名3個月大男嬰遭父母親凌虐，去年1月傷重不治，男嬰死後解剖發現，腦部有新、舊傷痕。母親朱女施虐後未送醫，父親吳男抱起來拋摔床上成致命一擊。宜蘭地院國民法官痛斥手段殘忍，相當不人道，最近判處父親有期徒刑11年，母親被判3年4月。父重判11年 母3年4月刑期自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好萊塢星光大道 名列10大旅遊陷阱榜首
專門從事行李寄放服務的旅遊公司Stasher公布最差的旅遊景點排行，位於洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Wa...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
「風好大，別掉下去！」 霍諾德首談徒手攀台北101最真實念頭
美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）成功徒手攀登台北101，完成多年以來的夢想。攻頂後首度現身記者會，霍諾德難掩興奮直言：「我肯定會容光煥發好幾天！」上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏟子超人有功！清理42萬公噸淤泥、廢棄物
[NOWnews今日新聞]9月樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖堰塞複合型災害，全台各地「鏟子超人」趕赴花蓮光復鄉協助救災及環境清理。環境部邀請當時投入現場的熱心公益120個公私團體，在大眾無私精神下，總共...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 589則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 349則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 13 小時前 ・ 187則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 70則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 50則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言