霍諾德登台北101讓「賴清德陰影重現」? 名嘴曝 : 「她」恐出來再戰2028

前總統蔡英文雖已卸任，但仍頻頻在黨內活動中露面，維持影響力。蔡正元分析，她未來不排除在 2028 年再度出馬參與民進黨初選，屆時可能再與賴清德展開「黨內大戰2.0」，進一步增加現任總統的政治壓力。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）近日徒手攀登台北101，花費 91 分鐘成功登頂的壯舉，引起國際關注，也讓台灣地標再次成為焦點。不過，行政院長卓榮泰與副總統蕭美琴在公開場合稱呼「台北101」為「台灣101」，此舉引發爭議與在野批評，也成為近期民進黨內外政治風波的一環。

前立委蔡正元分析指出，卓、蕭二人將「台北101」改稱「台灣101」的做法，引起外界質疑，如同巴黎聖母院要改稱法國聖母院、雪梨歌劇院要叫澳洲歌劇院一般，並批評這種說法「非常無聊」。蔡正元認為，事件本可作為城市行銷亮點，卻因稱呼爭議引發政治討論，使現任總統賴清德承受壓力。

此外，民進黨內政治局勢亦不利賴清德。立法院民進黨團總召柯建銘原被外界預期將卸任，近日卻鬆口表態登記參選總召，外界解讀可能是對賴清德的政治布局形成挑戰。蔡正元指出，總召職位涉及掌握法案、協調立委大小事，民進黨內難尋人選挑戰柯建銘，加上柯對大罷免失敗仍抱怨在心，這讓賴清德扶植的人選不敢輕易挑戰。

民眾黨前主席柯文哲主動揭露日前與民進黨立法院黨團總召柯建銘(左)的「雙柯會」對話。 圖：張良一/攝（資料照）

媒體人李艷秋也指出，賴清德近期面臨多重壓力，包括台北 101 事件、前總統影響力持續、初選結果，以及柯建銘的持續強硬作風，使他心情備感壓抑。李艷秋認為，卸任者在總統就職一年後仍頻頻「下指導棋」，對現任總統而言，難免造成心理壓力。

