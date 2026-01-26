霍諾德登台北101！卓榮泰改1字 他轟：惡質

▲行政院長卓榮泰在臉書發文祝賀美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德時，以「台灣101」稱呼台北101。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光。然而，行政院長卓榮泰隨後在臉書發文祝賀時，卻以「台灣101」稱呼。對此，國民黨松山信義區擬參選人滿志剛今（26）日表示，此舉就是要切割台北、把功勞收回中央，是惡質的政治操作。

滿志剛今日在臉書發文表示，霍諾德攻頂台北101，讓世界看見台灣，是所有人共同的努力，除了霍諾德本人的挑戰，101團隊與賈永婕的付出，台北市政府也提供了跨局處協調、當日交通管制、緊急應變準備、城市行銷與公關支持。

滿志剛指出，最重要的是台北市長蔣萬安公開支持活動，並視為行銷台北的重要里程碑，願意背負起萬一發生意外的公關與政治風險，最後讓Netflix與101團隊能順利執行計劃。

滿志剛痛批，面對霍諾德挑戰成功後，民進黨人卻紛紛想要分享這份光環，滿志剛認為這樣並沒有問題，但最糟糕的是想借機收割、打壓異己的私心，讓國人看了非常噁心，先是大量民進黨側翼大肆切割這項成就與台北市無關，卓榮泰更堂而皇之的把「台北101」改名成「台灣101」，為的就是要切割台北、把功勞收回中央。

滿志剛直言，這種惡質的政治操作，就跟當初通勤月票TPASS一定要冠名「行政院」一樣，執行前民進黨先說是政策買票，執行後大肆收割，這次攀登也一樣，達成前默不作聲、達成後爭先恐後，這樣的嘴臉實在令人失望。

滿志剛嘲諷，若台北101民進黨堅持改叫台灣101，那台北市要不要改名叫台灣市？新北市要不要改名叫新台灣？當大家努力達成成就的同時，民進黨只想著如何在公關輿論上獲得政治利益，這樣的行為，真是深讓所有國民不齒。

