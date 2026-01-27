霍諾德登頂台北101僅花91分鐘 賈永婕私下「抱怨這件事」

艾力克斯霍諾德登頂101只花91分鐘，賈永婕私下抱怨他。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰赤手攀爬台北101，且僅以91分鐘就抵達塔頂，只比預計時間晚一分鐘，令許多人相當震驚。而台北101董事長賈永婕近日分享幕後過程，提到攀登總時長，不忍抱怨「沒有減速」。

賈永婕27日在社群透露，其實霍諾德去（2025）年9月曾到台北101試爬，當時她與霍諾德第一次見面，她便好奇問道：「你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？」霍諾德只是聳聳肩回覆：「應該會在90分鐘左右」，但她提醒對方：「你應該放慢速度，我們是兩小時的節目。」

怎料，實際攀爬後，霍諾德只花了91分鐘寫下紀錄，賈永婕則在休息時問霍諾德：「不是答應我要減速嗎？」但霍諾德表示自己有變慢了，讓賈永婕哭笑不得驚嘆：「My God 1 minute! 只多給我們1分鐘真的很大方耶！神人！」再度引來網友感到敬佩，「他預判的時間真的很準很厲害」、「原來最後倒掛是在拖時間，很給面子了啦」、「他真的有放慢了，中間有包含休息跟主播聊天欸」。

而霍諾德爬上台北101後，引發民眾跟著嘗試攀爬，賈永婕也發文提醒，「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆—我們非常歡迎。但請尊重我們的『窗框小姐』跟『玻璃小姐』，是的，她們都是女生」。

